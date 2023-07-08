В пос. Прибрежный ограничат движение для проведения форума "iВолга"

Для безопасности дорожного движения в связи с проведением Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга-2023" временно ограничат движение в п. Прибрежный.

Ограничение будет действовать с 5:00 10 июля до 20:00 3 августа от ул. Набережной до железнодорожной станции "135 км" (от КПП № 1 до КПП № 2).

Также для обеспечения безопасности вход на Фестивальную поляну будет организован через контрольно-пропускные пункты. Ведутся работы по созданию инфраструктуры форума, по периметру установят металлическое ограждение. Для свободного посещения Мастрюковская поляна будет закрыта до 3 августа включительно.