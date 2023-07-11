Марина Семеновых из Самары победила в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" на "Тавриде"

На "Тавриде" в Крыму завершился образовательный заезд, приуроченный к Году педагога и наставника, - "Ты тоже можешь стать легендой". 382 участника из 76 регионов страны вместе размышляли о современной педагогике, искали новые подходы к образованию и к ученикам, разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества.
Самарскую область на заезде представили четверо молодых людей, в их числе - Марина Семеновых. Она не только приняла участие в образовательной программе, но и успешно защитила свой проект в конкурсе "Росмолодежь.Гранты". Проект Марины Семеновых рекомендован комиссией к присуждению грантовой поддержки на сумму 313 000 рублей.
Марина Семеновых - руководитель патриотического проекта "Юные герои Отечества". Грант в размере 313 000 рублей она направит на развитие и масштабирование проекта. Его цель - познакомить молодежь с именами ребят, которые совершили по-настоящему героические поступки и не побоялись пожертвовать своей жизнью ради жизни других, проявили активную гражданскую позицию. Проект будет реализован в Самарской области и за ее пределами: в Ханты-Мансийском автономном округе, Омской области, Республике Крым, Чеченской Республике и Луганской народной республике.
"С 2023 года проект "Юные герои Отечества" успешно реализуется в Самаре и Ханты-Мансийске. В этом году мы попробуем его масштабировать. Уже разработан целый комплекс мероприятий, в частности, "Уроки мужества" в школах, съемки мини-историй о юных героях на основе любительских и профессиональных видеоматериалов, собранных по всей стране. Выпустим тематическую серию тетрадей по мотивам подвигов и будем их бесплатно распространять в школах. Осенью планируем провести региональный патриотический онлайн-семинар для педагогов, в котором обсудим современные технологии патриотического воспитания", - рассказала Марина.
Конкурс "Росмолодежь.Гранты" проводится на площадке арт-кластера "Таврида" федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей". С 2015 года победителями конкурса уже стало более 1100 человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей.
В 2023 году в рамках трех прошедших образовательных заездов "Тавриды" на участие в конкурсе было подано суммарно 143 заявки. После предварительной оценки и предзащиты к публичной защите допущен 101 проект. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 14 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6450000 рублей.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.