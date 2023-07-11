Марина Семеновых из Самары победила в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" на "Тавриде"

На "Тавриде" в Крыму завершился образовательный заезд, приуроченный к Году педагога и наставника, - "Ты тоже можешь стать легендой". 382 участника из 76 регионов страны вместе размышляли о современной педагогике, искали новые подходы к образованию и к ученикам, разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества.

Самарскую область на заезде представили четверо молодых людей, в их числе - Марина Семеновых. Она не только приняла участие в образовательной программе, но и успешно защитила свой проект в конкурсе "Росмолодежь.Гранты". Проект Марины Семеновых рекомендован комиссией к присуждению грантовой поддержки на сумму 313 000 рублей.

Марина Семеновых - руководитель патриотического проекта "Юные герои Отечества". Грант в размере 313 000 рублей она направит на развитие и масштабирование проекта. Его цель - познакомить молодежь с именами ребят, которые совершили по-настоящему героические поступки и не побоялись пожертвовать своей жизнью ради жизни других, проявили активную гражданскую позицию. Проект будет реализован в Самарской области и за ее пределами: в Ханты-Мансийском автономном округе, Омской области, Республике Крым, Чеченской Республике и Луганской народной республике.

"С 2023 года проект "Юные герои Отечества" успешно реализуется в Самаре и Ханты-Мансийске. В этом году мы попробуем его масштабировать. Уже разработан целый комплекс мероприятий, в частности, "Уроки мужества" в школах, съемки мини-историй о юных героях на основе любительских и профессиональных видеоматериалов, собранных по всей стране. Выпустим тематическую серию тетрадей по мотивам подвигов и будем их бесплатно распространять в школах. Осенью планируем провести региональный патриотический онлайн-семинар для педагогов, в котором обсудим современные технологии патриотического воспитания", - рассказала Марина.

Конкурс "Росмолодежь.Гранты" проводится на площадке арт-кластера "Таврида" федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу "Россия - страна возможностей". С 2015 года победителями конкурса уже стало более 1100 человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей.

В 2023 году в рамках трех прошедших образовательных заездов "Тавриды" на участие в конкурсе было подано суммарно 143 заявки. После предварительной оценки и предзащиты к публичной защите допущен 101 проект. По ее результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 14 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6450000 рублей.