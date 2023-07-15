Молодежная команда "Нова-2" приступила к тренировкам

Игроки "Новы-2" прошли углубленный медицинский осмотр и приступили к тренировкам.
В команде, по сравнению с прошлым сезоном, произошел ряд изменений. Старшим тренером "Новы-2" стал Александр Чефранов, закончивший в этом году карьеру игрока. Состав молодежного коллектива пополнили 3 новичка: Александр Камнев, Тимофей Сабанов и Вадим Федяинов.
"Нова-2" начала тренировки в следующем составе:
Блокирующие: Артём Хайлов, Тимур Курченко, Тимофей Сабанов, Иван Чендев;
Доигровщики: Роман Аршинов, Данила Новинкин, Никита Паламар, Григорий Скальский;
Либеро: Вадим Федяинов, Кирилл Хохлов;
Диагональные: Александр Камнев, Максим Шимко;
Связующие: Степан Рыков.
Никита Шалдыбин в данный момент находится на тренировочном сборе сборной России U-21.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!