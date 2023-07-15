Молодежная команда "Нова-2" приступила к тренировкам

Игроки "Новы-2" прошли углубленный медицинский осмотр и приступили к тренировкам.

В команде, по сравнению с прошлым сезоном, произошел ряд изменений. Старшим тренером "Новы-2" стал Александр Чефранов, закончивший в этом году карьеру игрока. Состав молодежного коллектива пополнили 3 новичка: Александр Камнев, Тимофей Сабанов и Вадим Федяинов.

"Нова-2" начала тренировки в следующем составе:

Блокирующие: Артём Хайлов, Тимур Курченко, Тимофей Сабанов, Иван Чендев;

Доигровщики: Роман Аршинов, Данила Новинкин, Никита Паламар, Григорий Скальский;

Либеро: Вадим Федяинов, Кирилл Хохлов;

Диагональные: Александр Камнев, Максим Шимко;

Связующие: Степан Рыков.

Никита Шалдыбин в данный момент находится на тренировочном сборе сборной России U-21.