В начале недели в Самарской области сохранится дождливая погода

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Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 17–19 июля. По данным синоптиков, в Самарской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода.