В начале недели в Самарской области сохранится дождливая погода

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 17–19 июля. По данным синоптиков, в Самарской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода.
В понедельник, 17 июля, в регионе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C
18 числа ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +20…+25 °C.
В среду, 19 июля, переменная облачность сохранится. Также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, в дневные +20…+25 °C.
Последние комментарии
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...