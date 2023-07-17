16 июля в Самарской области был побит 70-летний рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 16 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков в двух населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Метеостанции зафиксировали рекорды в Авангарде и Большой Глушице. Максимальное число осадков 16 июля 2023 года в Большой Глушице составило 19,3 мм против 6 мм в этот же день в 1950 году, в Авангарде — 20,8 мм против 14,1 мм в 1946 году.
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Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...