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Общество

16 июля в Самарской области был побит 70-летний рекорд по количеству осадков

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум осадков в двух населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Метеостанции зафиксировали рекорды в Авангарде и Большой Глушице. Максимальное число осадков 16 июля 2023 года в Большой Глушице составило 19,3 мм против 6 мм в этот же день в 1950 году, в Авангарде — 20,8 мм против 14,1 мм в 1946 году.

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