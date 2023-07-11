Упрощенная фиксация ущерба и краткосрочные полисы: в РСА рассказали о будущем ОСАГО

В Москве состоялась конференция, посвященная 20-летию обязательного страхования автомобилей в России — "Юбилей ОСАГО: двадцать лет под защитой".

1 июля 2003 г. на территории России начала работать "автогражданка", целью которой является защита интересов и имущества водителей. На конференции обобщили основные изменения, которые произошли в системе "автогражданки" за 20 лет.

Так, за два десятилетия выплаты пострадавшим водителям и их пассажирам выросли по имуществу со 160 тыс. руб. до 400 тыс. руб.; по здоровью со 120 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас ведется обсуждение возможности увеличения лимитов.

С 2015 г. в системе обязательного страхования автогражданской ответственности внедрен электронный полис (е-ОСАГО). На сегодняшний день электронные полисы, которые самостоятельно оформляют потребители, составляют 61% от общего числа страховых договоров. При этом на 40 млн действующих договоров ОСАГО заказывается всего 200 тыс. штук бланков Гознака.

С 2019 г. стало возможно оформление европротокола в мобильном приложении. Сегмент страхования автовладельцев в числе первых пошел по пути цифровизации.

"На наш взгляд, это основное базовое изменение, завершающее эволюцию ОСАГО. Начали с электронного полиса, сейчас завершаем цикл переходом на процесс электронного урегулирования", — рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он также отметил, что ОСАГО будет и дальше трансформироваться, а РСА в обязательном порядке будет учитывать мнения и запросы автовладельцев.

Также глава РСА рассказал о планировании работы на ближайшие годы.

С 15 июля 2023 г.в системе ОСАГО вводится электронное урегулирование убытков. Теперь пострадавший в ДТП водитель транспортного средства сможет подать документы по аварии через мобильное приложение или сайт страховой компании.

"На первом этапе это будет добровольная опция для потребителей и страховщиков. При этом на портале Госуслуг она становится обязательной. Возможно, на первом этапе не будет хватать уникальных сервисов, но для того оно и запускается, чтобы страховые компании могли сделать благодаря системе прямого возмещения убытков для своего клиента много хороших вещей, связанных с урегулированием убытков, которые уменьшают процесс подачи документов и ускоряют процесс выплаты страхового замещения", — отметил Уфимцев.

Для подачи документов достаточно произвести фотофиксацию ДТП, на основе которой будет сделана экспертиза и выплачены деньги пострадавшему. Электронное урегулирование станет обязательным для всех страховых компаний с 1 января 2025 года.

Вторым важным шагом в трансформации системы ОСАГО станет переход на краткосрочные полисы. На сегодняшний день есть годовой договор с различными периодами. "Для каких-то граждан, в силу определенных причин, есть потребность в более коротких сроках страхования. Например, владелец УАЗа раз в месяц на выходные выезжает на своем автомобиле только на рыбалку. Ему не нужен полис на весь год. И система кроткосрочных полисов — это то, что нужно такому потребителю", — объяснил Евгений Уфимцев. Возможно, уже в осеннюю сессию Госдума примет поправки.

Еще одним важным нововведением должна стать индивидуализация тарифа. Сейчас тарифы ограничены границами коридора для отдельных категорий убыточных клиентов: не позволяет поставить высокий и справедливый тариф, тут нужна защита перестраховочного пула. Для отдельных добросовестных категорий тоже нет возможности снизить стоимость, потому что, по сути, добросовестный клиент платит за "плохого" автовладельца.

"Расширения границ тарифного коридор никогда не приводили к изменению стоимости полиса ОСАГО именно из-за этой трансформации. Все изменения, которые происходили, всегда были привязаны к стоимости запасных частей. Все изменения границ тарифного коридора, которые происходили со стороны Центрального банка РФ, они приводили только к тому, что возникала справедливость: тот, кто ездил "хорошо", продолжал получать ту же стоимость полиса или даже скидку; тот, кто ездил "плохо", тому стоимость полиса увеличивалась", — отметил президент РСА.

В ближайший год будет рассмотрен и вопрос увеличения лимитов выплат по ущербу здоровью, которые сейчас отстают от других законов, например, законах о такси или перевозчиков. "Лимит в 500 тысяч рублей, который сейчас есть в законе об ОСАГО, требует трансформации", — отметил президент РСА.