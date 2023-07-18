В Самарской области впервые провели операцию по восстановлению носа

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета минздрава России впервые в регионе провели микрохирургическую операцию по восстановлению носа гибридным методом. Для планирования и проведения операции специалисты использовали инновационные технологии и оборудование, разработанное в СамГМУ.

Самарские врачи совместно с московскими коллегами прооперировали пациента из Челябинска, которому пришлось удалить нос в ходе лечения плоскоклеточного рака кожи. Из-за этого у мужчины, помимо утраченного внешнего вида лица, страдали такие функции, как жевание, дыхание и речь.

"Диагноз "рак" отцу поставили в 2021 году, а до этого его целый год ошибочно лечили от другого заболевания, — говорит дочь пациента Светлана Свечкарева. — Из-за этого было потеряно много времени, опухоль достигла четвертой стадии и потребовалось максимально агрессивное лечение. В том числе — полное удаление кожных тканей, костей носа и верхней челюсти, которое выполнили московские врачи. Отец не мог полноценно принимать пищу, пить воду, говорить без дефектов, ему пришлось сменить сферу деятельности — он был диспетчером и нужно было много общаться с людьми. А ведь он еще не пенсионер, ему только 59 лет".

Восстановить такой обширный и сложный дефект очень трудно. Сначала пациенту предложили вариант реконструкции, который предполагает пришивание руки к лицу на целый месяц с последующими коррекционными этапами. Более современное и высокотехнологичное решение предложил реконструктивный хирург, ассистент кафедры оперативной хирургии СамГМУ, к. м. н. Владимир Ивашков.

"Мы рады, что нашли специалистов, которые смогли нам помочь, — говорит Светлана Свечкарева. — И надеемся, что отец сможет вернуться к привычной работе после операции, общаться с внуками, жить полноценной жизнью".

Операцию подготовила и спланировала команда сотрудников университета под руководством ректора, профессора РАН, заслуженного деятеля науки РФ Александра Колсанова. Сначала, используя снимки компьютерной томографии и уникальную разработку СамГМУ — систему хирургической навигации AUTOPLAN, была виртуально воссоздана утраченная геометрия лица и определен объем тканей, необходимых для восстановления. Другими словами, специалисты воссоздали на компьютере все удаленные части носа.

"Несмотря на то, что пациент полностью излечился от онкологического заболевания, у него есть множественные ограничения, — говорит Владимир Ивашков. — Поэтому сегодняшняя операция в первую очередь направлена на возврат пациента к нормальной жизни. Мы будем использовать сразу несколько высокотехнологичных методов. Во-первых, это микрохирургия. Будут использованы собственные ткани с предплечья пациента, чтобы восстановить кожную часть носа. Чтобы сделать каркас носа, в Центре серийного производства СамГМУ на 3D-принтере напечатали специальную пластину из титана. Ее пропорции полностью воссозданы по анатомическим параметрам пациента. И последняя деталь — напечатанные на 3D-принтере хрящевые части носа из собственных тканей хряща пациента. Подобные операции проводятся только в крупных федеральных учреждениях, поэтому смело можно сказать, что СамГМУ находится на передовой позиции".

Операция длилась 10 часов, к ней было привлечено более 10 различных специалистов. Через две недели пациента выпишут из стационара, сейчас он чувствует себя хорошо.

"Онкологические пациенты — это особая группа, — отмечает заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, член-корреспондент РАН, д. м. н., профессор Иван Байриков. — А онкологические стоматологические пациенты вообще стоят особняком, потому что, во-первых, диагноз "написан на лице", а во-вторых, после хирургического вмешательства они часто становятся инвалидами. Поэтому такие восстановительные операции просто необходимы. Микрохирургия в сочетании с использованием индивидуальных эндопротезов и аутотрансплантатов — это сегодняшний день. И мы гордимся тем, что сегодня являемся флагманом в медицине".