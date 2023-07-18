С 1 июля на Госуслугах можно получить уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов

С 1 июля на Портале государственных услуг РФ (ЕПГУ) у налогоплательщиков - физических лиц появилась возможность получения уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также требований об уплате задолженности по налогам в электронной форме через личный кабинет на ЕГПУ.
Для получения указанных документов через ЕПГУ необходимо:
- зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;
- направить через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.
Оплатить начисления из указанных документов пользователь ЕПГУ сможет онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.
Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России.
С более подробной информацией можно ознакомиться на Портале государственных услуг.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".