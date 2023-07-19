В Самару прибыла еще одна группа детей из ДНР

Их встретили волонтеры партии "Единая Россия", вожатые и руководитель управления по делам инвалидов минсоцдемографии Самарской области

Сто ребят из трех школ донецкого города Снежное приехали в Самарскую область на летний отдых. Волонтеры помогали детям комфортно добраться до лагеря. Парни помогли юным гостям из Донбасса донести багаж до автобусов. А девушки сопровождали детей на вокзале и посадили в автобус. Они сопроводили их до детского оздоровительного лагеря "Электроник-Дубрава" в городе Тольятти.

Вместе с волонтерами и вожатыми ребят встретил руководитель управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин.

"Мы рады, что дети хорошо проведут время, для каждого из нас это радость. Дети были очень уставшими, но они задавали много вопросов: где можно погулять, какие достопримечательности посмотреть", — рассказала активист "Молодой Гвардии" Арина Акаева.

В этом году на территории Самарской области отдохнут и поправят здоровье более 300 детей из Снежного. Для ребят запланирована культурно-развлекательная и спортивная программы.

В прошлом году порядка 350 детей из ДНР отдохнули и оздоровились в лагерях Самарской области.