В Самару прибыла еще одна группа детей из ДНР

Их встретили волонтеры партии "Единая Россия", вожатые и руководитель управления по делам инвалидов минсоцдемографии Самарской области
Сто ребят из трех школ донецкого города Снежное приехали в Самарскую область на летний отдых. Волонтеры помогали детям комфортно добраться до лагеря. Парни помогли юным гостям из Донбасса донести багаж до автобусов. А девушки сопровождали детей на вокзале и посадили в автобус. Они сопроводили их до детского оздоровительного лагеря "Электроник-Дубрава" в городе Тольятти.
Вместе с волонтерами и вожатыми ребят встретил руководитель управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин.
"Мы рады, что дети хорошо проведут время, для каждого из нас это радость. Дети были очень уставшими, но они задавали много вопросов: где можно погулять, какие достопримечательности посмотреть", — рассказала активист "Молодой Гвардии" Арина Акаева.
В этом году на территории Самарской области отдохнут и поправят здоровье более 300 детей из Снежного. Для ребят запланирована культурно-развлекательная и спортивная программы.
В прошлом году порядка 350 детей из ДНР отдохнули и оздоровились в лагерях Самарской области.
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