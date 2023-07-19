16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самару прибыла еще одна группа детей из ДНР Синоптики прогнозируют ливни и град в регионе С 1 июля на Госуслугах можно получить уведомления для уплаты транспортного и земельного налогов Самарец продает на Авито сундук из монет за 120 млн рублей На автомобиле в Татарстан: как сделать путешествие еще интереснее

Общество

В Самару прибыла еще одна группа детей из ДНР

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 106
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Их встретили волонтеры партии "Единая Россия", вожатые и руководитель управления по делам инвалидов минсоцдемографии Самарской области

Фото: пресс-служба "Единой России"

Сто ребят из трех школ донецкого города Снежное приехали в Самарскую область на летний отдых. Волонтеры помогали детям комфортно добраться до лагеря. Парни помогли юным гостям из Донбасса донести багаж до автобусов. А девушки сопровождали детей на вокзале и посадили в автобус. Они сопроводили их до детского оздоровительного лагеря "Электроник-Дубрава" в городе Тольятти.

Вместе с волонтерами и вожатыми ребят встретил руководитель управления по делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин.
"Мы рады, что дети хорошо проведут время, для каждого из нас это радость. Дети были очень уставшими, но они задавали много вопросов: где можно погулять, какие достопримечательности посмотреть", — рассказала активист "Молодой Гвардии" Арина Акаева.

В этом году на территории Самарской области отдохнут и поправят здоровье более 300 детей из Снежного. Для ребят запланирована культурно-развлекательная и спортивная программы.
В прошлом году порядка 350 детей из ДНР отдохнули и оздоровились в лагерях Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Валерий Кондратович 10 июля 2023 12:12 "Земли прокурора" и дом "пенсионера МВД": Александр Хинштейн разбирается с захватом берега в Рождествено

Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера

Наталья Черникова 29 июня 2023 03:49 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.

Stuara Samara 29 июня 2023 03:30 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6