Авито Работа: 28% самарцев не хватает общения с коллегами вне работы

Авито Работа опросила более 10 тыс. работающих россиян и узнала об их отношениях с коллегами. Из результатов исследования следует, что 21% респондентов из Самары часто общаются с коллегами вне работы, а 45% — иногда уделяют время такому общению. 28% хотели бы общаться с коллегами чаще.

Большинство работающих жителей Самары отмечают, что на их взаимоотношение с коллегами влияют взаимное уважение (68%), взаимопомощь (68%), коммуникабельность (61%) и чувство юмора (59%).

6% самарцев считают, что знак зодиака влияет на взаимоотношения в команде. Те, кто обращает внимание на знак зодиака, отмечают, что им легче всего взаимодействовать с Тельцами, Козерогами, Девами и Водолеями.

Исследование показало, что среди всех опрошенных более общительными сослуживцами являются мужчины — 66% респондентов мужского пола сообщили, что проводят время с коллегами вне работы иногда, часто или очень часто, а среди женщин такие ответы дали 59%.

В разбивке по специальностям чаще общаются с коллегами представители автомобильного бизнеса, маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, управления персоналом, сферы фитнеса и салонов красоты.

"Общение с коллегами не только по рабочим вопросам помогает сотрудникам чувствовать себя частью команды и позволяет найти единомышленников со схожими интересами в своей же сфере деятельности. Работодатели сегодня, понимая положительное влияние такого общения на атмосферу в коллективе, всё чаще внедряют тимбилдинговые неформальные активности", — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.