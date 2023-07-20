На ул. Новоурицкой в Самаре до 10 августа ограничат движение транспорта

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В связи с монтажом водоводов по улице Новоурицкой будет действовать временное ограничение движения транспорта, сообщили в мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары