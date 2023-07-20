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Власть и политика

В Самарской области назначен новый детский омбудсмен

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым уполномоченным по правам ребенка в Самарской области назначена Юлия Николаева. Назначение подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Юлия Николаева вступила в должность 20 июля, полномочия ее продлятся пять лет, говорится в документе.

До назначения она работала в региональном министерстве образования на посту заместителя руководителя департамента по делам молодежи.

Напомним, что ее предшественница — экс-омбудсмен по делам ребенка Татьяна Козлова покинула должность в связи с уходом на пенсию в июне этого года.

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