В Самарской области назначен новый детский омбудсмен

Новым уполномоченным по правам ребенка в Самарской области назначена Юлия Николаева. Назначение подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Юлия Николаева вступила в должность 20 июля, полномочия ее продлятся пять лет, говорится в документе.
До назначения она работала в региональном министерстве образования на посту заместителя руководителя департамента по делам молодежи.
Напомним, что ее предшественница — экс-омбудсмен по делам ребенка Татьяна Козлова покинула должность в связи с уходом на пенсию в июне этого года.
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