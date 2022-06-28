Детский омбудсмен Самарской области покидает свой пост

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова на минувшей неделе объявила о своем уходе на пенсию, сообщает "Самарское обозрение".
Законодательство об уполномоченном по правам ребенка в Самарской области появилось весной 2002 г., а в 2003-м этот пост впервые заняла Татьяна Козлова. По первой профессии она врач-педиатр, работала в областной детской больнице № 1 и на кафедре госпитальной педиатрии Самарского медицинского университета.
До того как стать детским омбудсменом, Татьяна Козлова активно занималась проблемами социальной педиатрии: изучала влияние социальных факторов на здоровье ребенка, медико-социальные и правовые проблемы детей-инвалидов, проблемы школьной медицины, а также состояние здоровья детей-сирот, воспитывающихся в государственных учреждениях.
За деятельность в области здравоохранения и социальной помощи детям она в 2002 г. удостоилась губернской премии. Пост же уполномоченного Козлова занимала все время, что он существует — 19 с половиной лет.
В последний раз Татьяна Козлова была переназначена 21 июня 2017 г. сроком на пять лет. Соответственно, 21 июня 2022-го срок ее полномочий истек. Об этом она сама объявила на минувшей неделе в стенах Самарской губернской думы на заседании одного из комитетов.
По данным "Самарского обозрения", никаких потенциальных кандидатов в преемники Козловой пока не просматривается. В связи с этим, как стало известно изданию, "Белым домом" принято решение позволить Татьяне Козловой занимать свое кресло сверх срока, пока не будет подобрана подходящая кандидатура ее преемника. Сколько времени может занять этот процесс, остается только гадать.
К тому же какое-то время займет согласование отобранного кандидата — по закону уполномоченный по правам ребенка в Самарской области назначается на должность губернатором по согласованию с федеральным детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
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