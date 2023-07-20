Врач из Самары покорил Эльбрус и поставил флаг на вершине

Самарский врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением Клиник СамГМУ Алексей Горюнов покорил Эльбрус и поставил флаг на вершине, сообщает "КП-Самара".

Это восхождение стало первым для Алексея. Профессиональным спортом он никогда не занимался, максимум — тренировки на турниках или кроссфит в тренажерном зале. Но он ни на секунду не сомневался, что все пройдет гладко.

"Мысль побывать на Эльбрусе родилась у меня год назад, — рассказывает Алексей Горюнов. — Сначала это было просто желание испытать новые ощущения. Потом, когда я узнал, что многие поднимают флаги своей семьи или организации, захотелось поднять флаг СамГМУ на высочайшую точку России. Это, кстати, придавало дополнительных сил при восхождении".

Само восхождение происходит не сразу по приезду в горы. Сначала проводятся акклиматизационные выходы с постепенным набором высоты. При этом дважды в день, утром и вечером, участники заполняют анкеты, в которых рассказывают о своем самочувствии, а инструкторы отслеживают показатели насыщения крови кислородом.

"Первые два дня мы ночевали в гостинице, оттуда совершали пробные выходы — один к водопаду Девичьи косы на высоте 2800 метров, второй — на гору Чегет на 3769 метров, — говорит Алексей Горюнов. — На третий день мы переселились в высотный лагерь. Там своя романтика. Мы жили в строительном вагончике всей командой, и тут неважно, кто ты — врач, адвокат или директор завода. При этом каждый день мы совершали выходы с набором высоты: сначала 4100 метров, на следующий день 4700 метров".

Пока участники восхождения проходили акклиматизацию, погода была теплой и солнечной. Но в день, на который был назначен штурм вершины, все резко изменилось.

"Возможно, вы слышали, что недавно четыре альпиниста запросили помощь спасателей потому что не смогли самостоятельно спуститься с Эльбруса, — говорит Алексей Горюнов. — Так вот это был день, когда поднималась наша команда. Погода быстро менялась. В начале восхождения, когда было еще темно, шел легкий снег. Рассвет мы встретили на склоне Эльбруса в штиль, наблюдали тень от вершины на облаках, которые проплывали внизу. А потом подул сильный ветер, который сопровождался снегопадом, видимость стремительно ухудшалась так, что порой было видно только спину впереди идущего. Поэтому когда мы оказались на высоте 5642 метра, даже не сразу поняли, что добрались до вершины. В этот момент я испытал, пожалуй, весь диапазон эмоций, который мог".

Алексей признается: уже во время пробных наборов высоты он понял, что восхождение — это не столько про физические способности, сколько про силу духа.

"В команде, например, поднималась девушка, мой напарник поднимался с температурой 38, а самому старшему участнику было 62 года, и все мы успешно дошли, — рассказывает врач. — А еще восхождение — это монотонная работа из-за разряжения воздуха: "шаг-вдох, еще шаг, еще вдох". Поэтому когда поднимаешься наверх, весь мир сужается до одной цели: взойти и обязательно спуститься. Поскольку около 80% несчастных случаев происходит именно на спуске. Теперь я понял почему".

По словам Алексея, после покорения вершины мозг дает команду: цель выполнена, можно расслабиться. Концентрация внимания снижается и из-за этого возникают ошибки, порой трагические. Но профессиональные инструкторы, сопровождавшие участников восхождения, всегда были начеку и оказывались рядом в нужный момент.

"Например, на пути есть отрезок под названием "Перила", — рассказывает Алексей Горюнов. — Там установлены страховочные стропы, цепляясь за которые при помощи карабинов, мы продвигались к вершине, а потом по ним же спускались. Так вот, на спуске на этих самых перилах упал чуть ли не каждый второй участник нашей команды. К счастью, все были пристегнуты. Самое страшное при падении — когда вслед за тобой летит человек, который был пристегнут к той же страховке, потому что в одной руке у тебя ледоруб, в другой — треккинговая палка, а на ногах — альпинистские кошки с острыми шипами. И при неудачном падении легко можно повредить своего падающего товарища. Но благодаря молниеносной реакции инструкторов обошлось без травм".

Несмотря на все трудности, Алексей считает, что восхождение получилось захватывающим, в том числе из-за постоянно меняющейся погоды.

"Нам удалось увидеть Эльбрус со всех его сторон — и в солнце, и в метель. Моя следующая цель — Килиманджаро", — говорит врач.