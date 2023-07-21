В Самаре ограничат движение транспорта на четырех улицах

В связи с перекладкой теплотрасс будет введено ограничение движения транспорта на четырех улицах Самары. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента транспорта.

Так, с 21 по 24 июля будет ограничено движение по ул. Каховской (от ул. Вольской до пр-та Юных Пионеров), по Ремесленному переулку (от ул. Каховской до пр-та Кирова). С 21 по 25 число — по ул. Советской Армии (от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза). С 24 по 28 июля движение транспорта ограничат по проспекту Карла Маркса (в районе дома № 495б).

Также движение общественного транспорта будет организовано по скорректированным схемам. С 21 по 24 июля изменится маршрут следования троллейбусов №№ 4, 4к, с 21 по 25 июля — автобусов №№ 70,89, с 24 по 28 июля — автобуса № 59.