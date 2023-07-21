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Общество

В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 21 по 24 июля. По данным синоптиков, сильной жары не прогнозируется, местами по области пройдут дожди с грозами.

В пятницу, 21 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +25…+27 °C

22 числа облачная погода в регионе сохранится. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +22…+27 °C.

В воскресенье, 23 июля, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +22…+27 °C.

В понедельник, 24 числа, по-прежнему будет облачно. Ночью осадков не ожидается, днем местами по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +22…+27 °C.

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