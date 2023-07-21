В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 21 по 24 июля. По данным синоптиков, сильной жары не прогнозируется, местами по области пройдут дожди с грозами.
В пятницу, 21 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +25…+27 °C
22 числа облачная погода в регионе сохранится. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +22…+27 °C.
В воскресенье, 23 июля, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +22…+27 °C.
В понедельник, 24 числа, по-прежнему будет облачно. Ночью осадков не ожидается, днем местами по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +22…+27 °C.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".