В выходные в Самарской области пройдут кратковременные дожди

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 21 по 24 июля. По данным синоптиков, сильной жары не прогнозируется, местами по области пройдут дожди с грозами.