XXV Поволжская агропромышленная выставка в Усть-Кинельском пройдет 2-3 сентября

Традиционная Поволжская агропромышленная выставка в поселке Усть-Кинельский в этом году пройдет 2-3 сентября. Мероприятие, которое организуется правительством Самарской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, пройдет уже в 25-й раз.

На выставке собираются ведущие и начинающие специалисты отрасли, представители аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств для обмена опытом, демонстрации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития сельскохозяйственного производства. Каждый год в выставочной экспозиции участвуют более 500 предприятий и организаций из более чем 20 регионов России и других стран.

Особое мероприятие на выставке — конкурсный показ-выводка коров, который стал первым в России и постоянным на Поволжской агропромышленной выставке. В 2023 г. состоится 11-й конкурсный показ коров голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы.