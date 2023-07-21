XXV Поволжская агропромышленная выставка в Усть-Кинельском пройдет 2-3 сентября

Традиционная Поволжская агропромышленная выставка в поселке Усть-Кинельский в этом году пройдет 2-3 сентября. Мероприятие, которое организуется правительством Самарской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, пройдет уже в 25-й раз.
На выставке собираются ведущие и начинающие специалисты отрасли, представители аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств для обмена опытом, демонстрации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития сельскохозяйственного производства. Каждый год в выставочной экспозиции участвуют более 500 предприятий и организаций из более чем 20 регионов России и других стран.
Особое мероприятие на выставке — конкурсный показ-выводка коров, который стал первым в России и постоянным на Поволжской агропромышленной выставке. В 2023 г. состоится 11-й конкурсный показ коров голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".