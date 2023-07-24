В Самарской области в ближайшие дни воздух прогреется до +30

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Синоптики Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 24 по 26 июля. По данным специалистов, к середине недели воздух в Самарской области прогреется до +30 градусов.