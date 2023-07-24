В Самарской области в ближайшие дни воздух прогреется до +30

Синоптики Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 24 по 26 июля. По данным специалистов, к середине недели воздух в Самарской области прогреется до +30 градусов.
В понедельник, 24 июля, в Самаре облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C.
25 числа в регионе переменная облачность, местами — кратковременный дождь. Ночь ветер неустойчивый слабый, температура воздуха +12…+17 °C. Днем ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +25…+30 °C.
В среду, 26 июля, в Самарской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ночью ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +12…+17 °C. Днем ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +25…+30 °C.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".