В Самаре автобус № 59 временно изменит маршрут

В Самаре временно изменится схема движения автобусного маршрута № 59, сообщили в департаменте транспорта.

"В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по ул. Карла Маркса, в районе дома № 495б, объезд автобусов маршрута № 59 будет осуществляться по ул. Алма-Атинская, ул. Олимпийская, Ракитовское шоссе и далее по маршруту в оба направления", — отмечается в сообщении.