С 23 июля увеличилось количество авиарейсов из Самары в Москву

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Москву (аэропорт Домодедово), сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 23 июля полеты на данном направлении начала осуществлять авиакомпания "Уральские авиалинии" c частотой один раз в неделю. Время вылета рейса из Самары в 20.45, прибытие в Москву — в 21.30. Продолжительность перелета — 1 час 45 минут.

Полеты будут выполняться на Airbus 320 вместимостью до 180 пассажирских мест. Летом в три аэропорта московского авиаузла запланировано до 104 рейсов в неделю.

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков или в туристических агентствах.