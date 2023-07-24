С 23 июля увеличилось количество авиарейсов из Самары в Москву

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Москву (аэропорт Домодедово), сообщили в пресс-службе аэропорта.
С 23 июля полеты на данном направлении начала осуществлять авиакомпания "Уральские авиалинии" c частотой один раз в неделю. Время вылета рейса из Самары в 20.45, прибытие в Москву — в 21.30. Продолжительность перелета — 1 час 45 минут.
Полеты будут выполняться на Airbus 320 вместимостью до 180 пассажирских мест. Летом в три аэропорта московского авиаузла запланировано до 104 рейсов в неделю.
Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчиков или в туристических агентствах.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".