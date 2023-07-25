В Самаре на ул. Мичурина прорвало водовод

Во вторник, 25 июля, в Самаре на ул. Мичурина произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщили, что в районе ТЦ "Аквариум" затопило дорогу.
Руководитель департамента городского хозяйства Самары Олег Ивахин прокомментировал ситуацию, связанную с устранением утечки.
"В районе ул. Полевой - повреждение на 21-м водоводе. Это система холодного водоснабжения. Повреждение сильное, с выходом на поверхность достаточно большого объема воды, - сообщил чиновник. - Пока микрорайон "Мичуринский" будет находиться на пониженном давлении, на верхних этажах воды хватать, возможно, не будет".
По словам Ивахина, сотрудники "Самарских коммунальных систем" приступили к работам по устранению утечки.
"Водовод временно отключат, переведут на другие магистральные линии водоснабжение, после этого будут устранять протечку", - добавил он.
По словам руководителя департамента, переключить водовод на другие линии ориентировочно должны до 13:00. К этому времени по прогнозам давление будет восстановлено и водоснабжение будет нормативным.
Кроме того, СКС планирует прислать бойлер с водой на ул. Клиническая, 20. По дополнительным бойлерам информация появится позже.
Остается неясным, сколько времени потребуется на устранение повреждения на водоводе. "Вскрытие покажет", - заключил Олег Ивахин.
Последние комментарии
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".