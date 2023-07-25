В Самаре на ул. Мичурина прорвало водовод

Во вторник, 25 июля, в Самаре на ул. Мичурина произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщили, что в районе ТЦ "Аквариум" затопило дорогу.

Руководитель департамента городского хозяйства Самары Олег Ивахин прокомментировал ситуацию, связанную с устранением утечки.

"В районе ул. Полевой - повреждение на 21-м водоводе. Это система холодного водоснабжения. Повреждение сильное, с выходом на поверхность достаточно большого объема воды, - сообщил чиновник. - Пока микрорайон "Мичуринский" будет находиться на пониженном давлении, на верхних этажах воды хватать, возможно, не будет".

По словам Ивахина, сотрудники "Самарских коммунальных систем" приступили к работам по устранению утечки.

"Водовод временно отключат, переведут на другие магистральные линии водоснабжение, после этого будут устранять протечку", - добавил он.

По словам руководителя департамента, переключить водовод на другие линии ориентировочно должны до 13:00. К этому времени по прогнозам давление будет восстановлено и водоснабжение будет нормативным.

Кроме того, СКС планирует прислать бойлер с водой на ул. Клиническая, 20. По дополнительным бойлерам информация появится позже.

Остается неясным, сколько времени потребуется на устранение повреждения на водоводе. "Вскрытие покажет", - заключил Олег Ивахин.