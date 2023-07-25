16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на ул. Мичурина прорвало водовод Транспортная прокуратура выявила нарушения на базах маломерного флота на реке Сызранка В Самарской области для участников СВО выделят 776 земельных участков Облсуд отказал "Лагуне", недовольной зоной Р-3 в парке им. 60-летия Советской власти Волонтеры "серебряного возраста" сыграли в "Кибервикторину" на форуме "iВолга"

Общество

В Самаре на ул. Мичурина прорвало водовод

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 147
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 июля, в Самаре на ул. Мичурина произошла коммунальная авария. Очевидцы сообщили, что в районе ТЦ "Аквариум" затопило дорогу.

Руководитель департамента городского хозяйства Самары Олег Ивахин прокомментировал ситуацию, связанную с устранением утечки.

"В районе ул. Полевой - повреждение на 21-м водоводе. Это система холодного водоснабжения. Повреждение сильное, с выходом на поверхность достаточно большого объема воды, - сообщил чиновник. - Пока микрорайон "Мичуринский" будет находиться на пониженном давлении, на верхних этажах воды хватать, возможно, не будет".

По словам Ивахина, сотрудники "Самарских коммунальных систем" приступили к работам по устранению утечки.

"Водовод временно отключат, переведут на другие магистральные линии водоснабжение, после этого будут устранять протечку", - добавил он.

По словам руководителя департамента, переключить водовод на другие линии ориентировочно должны до 13:00. К этому времени по прогнозам давление будет восстановлено и водоснабжение будет нормативным.

Кроме того, СКС планирует прислать бойлер с водой на ул. Клиническая, 20. По дополнительным бойлерам информация появится позже.

Остается неясным, сколько времени потребуется на устранение повреждения на водоводе. "Вскрытие покажет", - заключил Олег Ивахин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Валерий Кондратович 10 июля 2023 12:12 "Земли прокурора" и дом "пенсионера МВД": Александр Хинштейн разбирается с захватом берега в Рождествено

Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера

Наталья Черникова 29 июня 2023 03:49 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.

Stuara Samara 29 июня 2023 03:30 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6