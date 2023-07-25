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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Lamoda интегрировала платформу билайн adtech для продвижения селлеров и брендов

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Lamoda, онлайн-площадка для продажи товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, интегрировала ритейл медиа платформу, разработанную билайн adtech — подразделением по рекламным технологиям билайн бизнес. Платформа позволяет селлерам и брендам, продающим на Lamoda, привлекать больше покупателей: реклама таргетируется на целевых пользователей и ведет их с внешних ресурсов на сайт Lamoda — к товару селлера или бренда. Эффективность кампаний обеспечивается за счет широкого рекламного инвентаря билайн adtech и качества таргетинга: сегменты аудитории собираются на основе обезличенных данных Lamoda о поведении пользователей.

Фото: freepik.com

ERID LatgBWHAC

Платформа билайн adtech имеет в качестве технологической основы программатическую платформу ОТМ, которая интегрируется с DMP (платформа управления данными) ритейлера — в данном случае DMP Lamoda. Lamoda обладает разнообразными данными о клиентах в обезличенном виде: лог покупок, поисковые запросы, интерес к брендам, чек, частота покупок, предпочитаемый ассортимент, корзина. Это позволяет селлерам и брендам лучше таргетировать свою рекламу: "ловить" целевых пользователей на внешних площадках и приводить их к себе на Lamoda для покупки. Согласно статистическим данным Lamoda на сегодняшний день проект дает возможности селлерам и брендам для продвижения среди 20+ млн уникальных клиентов.

Совместное решение Lamoda и билайн предлагает брендам и селлерам Lamoda размещение рекламы по модели White Label (белый список): сервис предоставляется полностью командой и в интерфейсе Lamoda на базе технического решения ОТМ. Доступный к показу инвентарь включает тысячи качественных ресурсов — развлекательных порталов, городских сайтов, сайтов СМИ, сервисов объявлений, мобильных приложений и др. Согласно данным билайн селлерам Lamoda доступны 35+ млрд рекламных показов в день (баннеры и видео) на 520+ млн уникальных устройств.

Рекламные кампании ведут на сайт и мобильное приложение Lamoda. Кампании можно "приземлить" в любой раздел Lamoda: каталог, карточку товара, страницу бренда (shop-in-shop), страницу акции, радел "Идеи" и др. Конверсионная воронка завершается исключительно на ресурсах Lamoda. По всей воронке дается детальная статистика — вплоть до информации о покупках, к которым привели рекламные активности.

Запуск и управление рекламными кампаниями доступны для брендов и селлеров из личного кабинета. Для таргетинга можно самостоятельно выбрать предустановленные сегменты аудитории Lamoda. Однако Lamoda формирует также специализированные сегменты под индивидуальные запросы от брендов.

"Ранее мы использовали наши агрегированные данные для собственных рекламных кампаний, но достаточно быстро пришли к пониманию, что знания Lamoda могут быть востребованы и для рекламных кампаний наших продавцов. Мы начали запускать такие кампании силами своей перформанс-команды, и так как результаты были впечатляющими, решили, что нам нужно масштабироваться. Для этого была выбрана технологическая база билайн adtech: наше совместное решение дает рекламодателям прямой доступ к показу рекламы на данных Lamoda, предоставляя рынку доступ к новому качественному инвентарю", — комментирует Марина Миронова, руководитель по развитию рекламного бизнеса Lamoda.

"Проект реализует модель монетизации Off-Site: ритейлер переходит от ручной открутки кампаний через кабинеты сторонних систем к полноценному предоставлению клиентам прозрачной рекламной платформы. Это позволяет ритейлеру масштабировать работу с клиентами по рекламным кампаниям и больше зарабатывать. В свою очередь, бренды получают доступ к новым знаниям для эффективного таргетирования и — одновременно с этим — возможность дотянуться до целевого сегмента за счет обширного рекламного инвентаря. Благодаря удобному функционалу покупок на стороне ритейлера увеличивается число конверсий. Для конечных пользователей реклама более целевая и упрощает покупку товара, что положительно влияет на пользовательский опыт", — комментирует Сергей Соловьев, директор по продуктам ОТМ, билайн.

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