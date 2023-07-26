Губернатор Дмитрий Азаров оценил готовность новой школы в Южном городе

В среду, 26 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова оценили готовность нового корпуса школы в микрорайоне Южный город.
Корпус рассчитан на 1500 мест. На данный момент достигнута общая строительная готовность, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием.
Директор образовательного центра "Южный город" Владимир Кильдюшкин отметил, что в ближайшие недели корпус будет введен в эксплуатацию, а с 1 сентября начнется образовательный процесс.
"Третий корпус построен по типовому проекту, как и первые два корпуса. Но здесь есть новые дизайнерские решения, другое оснащение, в том числе профильных кабинетов. Это новое, современное, оборудование по последнему слову техники, - рассказал он губернатору. - Все классы уже сформированы. Сейчас идет активная фаза подачи заявлений от выпускников 9 классов. Штат учителей на данный момент укомплектован на 95%, до 1 сентября мы этот процесс тоже завершим. Коллеги приходят, обращаются, приезжают даже из других регионов - для того, чтобы работать в нашей школе".
В новом корпусе создано 68 учебных кабинетов, в том числе профильные классы физики, химии, биологии, информатики, а также четыре кабинета технологии: деревообработка, металлообработка, кулинария и швейная мастерская. Есть три спортивных зала, две столовых, актовый зал, конференц-залы, зоны для проектной деятельности, медицинский блок и многое другое. Словом, созданы все условия для всестороннего развития детей.
"Замечательная школа, просто потрясающая! Проект региональный - его с удовольствием берут на вооружение другие субъекты Российской Федерации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы еще раз убедились в его функциональности и возможности использования площадей для образовательных проектов, комфортности, оптимальности с точки зрения цены и качества. Здесь приняты все решения, которые позволяют вести образовательный процесс буквально в каждом помещении, даже в холлах школы предусмотрена возможность получать новые знания".
Глава региона добавил, что образовательный центр "Южный город" закономерно демонстрирует высокие результаты и достижения по ЕГЭ и различным олимпиадам. "Понятно, что в такой школе хочется учиться. Здесь созданы самые современные условия, где-то даже идем на шаг впереди. Дети имеют возможность получать самое качественное образование. И мы видим, что результаты работы школы в Южном городе это подтверждают", - отметил губернатор.
"Горжусь тем, что такие новые современные школы строятся в Самарской области. По нашему проекту начинают строить школы по всей России, например, в Ульяновской и Саратовской областях. В этом плане мы стали первооткрывателями. И качество образования в нашей школе - достойное, на высоком уровне", - добавил Владимир Кильдюшкин.
С точки зрения безопасности также все предусмотрено. "Периметр здания огражден, есть наружное и внутреннее видеонаблюдение, при входе будет установлена рамка для досмотра", - рассказал руководителю области генеральный директор УК "Древо" Евгений Чудаев. Кроме того, в здании смонтирована система пожарной безопасности.
Школа построена в сжатые сроки. Напомним, возведение образовательного учреждения началось в июне прошлого года в рамках государственно-частного партнерства по нацпроекту "Образование". Школа построена по концессии с ПроШколой (входит в группу ВЭБ.РФ). Стоимость создания объекта - 1,7 млрд рублей (без учета НДС), из них 500 млн - средства капитального гранта, остальные средства привлечены ПроШколой из внебюджетных источников: кредиторами выступили ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк".
"Программа ПроШколы "запустила" рынок ГЧП в сфере строительства школ, и для многих регионов мы стали, можно сказать, первооткрывателями механизмов государственно-частного партнерства. Самарская область уже на момент 2020 года была лидером страны по развитию ГЧП, и для нас регион стал самым крупным партнером по объему инвестиций. К 2024 году на территории Самарской области компания построит по концессии шесть школ на 5575 мест, - отметила генеральный директор ПроШколы, исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова. - Мы видим, сколько усилий прикладывают коллеги для того, чтобы инвестиционный потенциал Самарской области раскрывался. Поэтому смело идем в еще более амбициозные проекты. На ПМЭФе в присутствии губернатора было подписано концессионное соглашение о создании студенческой инфраструктуры, кампуса. Это тоже результат работы с органами власти, правительством Самарской области".
Дмитрий Азаров отметил высокую степень готовности нового корпуса школы к приему детей 1 сентября. "Все усилия приложим к тому, чтобы в кратчайшие сроки было смонтировано оборудование, совершена приемка работ для того, чтобы это прекрасное здание приняло детей 1 сентября", - заверил Дмитрий Азаров.
Губернатор поблагодарил руководство ПроШколы за реализацию такого проекта на территории Самарской области. "Школа построена в рамках государственно-частного партнерства. Это проект, который нашими партнерами оценивается как один из лучших, а с точки зрения оптимальности это лучший проект в стране. Я уверен, что по намеченному графику мы также вместе с нашим концессионером ПроШкола и в будущем будем вводить школы в нашей Самарской области. Рассчитываю, что это будет создавать дополнительные условия, чтобы новые школы в нашем регионе появлялись за счет использования этого эффективного финансового, в том числе экономического подхода. Самарская область умеет работать с частными партнерами. Мы не случайно на протяжении многих лет являемся регионом-лидером в сфере государственно-частного партнерства. Нет сомнений, что и этот проект реализуем, и последующие, и будем ставить себе новые задачи, чтобы появлялись новые современные школы", - заявил Дмитрий Азаров.
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