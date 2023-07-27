В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту

Министерство транспорта Самарской области объявило об окончании регламентных работ на Самарском мосту.

В связи с этим на участке ул. Фрунзе — от ул. Крупской до ул. Шоссейной снимаются ограничения движения транспорта в ночное время.

С пятницы, 28 июля, с 6:00 движение по мосту будет осуществляться в обычном режиме.