В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту

Министерство транспорта Самарской области объявило об окончании регламентных работ на Самарском мосту.
В связи с этим на участке ул. Фрунзе — от ул. Крупской до ул. Шоссейной снимаются ограничения движения транспорта в ночное время.
С пятницы, 28 июля, с 6:00 движение по мосту будет осуществляться в обычном режиме.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".