+36°C: в Самарской области прогнозируется жара

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем 28 – 29 июля в регионе сохранится жара +31, +36°C, сообщает Приволжское УГМС.
"Соблюдайте питьевой режим, не находитесь долго под солнцем и не нарушайте правила особого противопожарного режима!, - говорится в сообщении МЧС России. - Разведение открытого огня запрещено!"
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".