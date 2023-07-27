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Общество

+36°C: в Самарской области прогнозируется жара

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем 28 – 29 июля в регионе сохранится жара +31, +36°C, сообщает Приволжское УГМС.

"Соблюдайте питьевой режим, не находитесь долго под солнцем и не нарушайте правила особого противопожарного режима!, - говорится в сообщении МЧС России. - Разведение открытого огня запрещено!"

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