+36°C: в Самарской области прогнозируется жара

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем 28 – 29 июля в регионе сохранится жара +31, +36°C, сообщает Приволжское УГМС.

"Соблюдайте питьевой режим, не находитесь долго под солнцем и не нарушайте правила особого противопожарного режима!, - говорится в сообщении МЧС России. - Разведение открытого огня запрещено!"