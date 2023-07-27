На Волжском проспекте в Самаре будет закрыт проезд

В связи с работами на водоводе холодного водоснабжения на Волжском проспекте в Самаре временно ограничат движение транспорта.
Ограничение будет действовать в период с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля 2023 года на участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской.
По информации городского департамента транспорта, объезд закрытого участка будет организован по ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской.
Участников дорожного движения призывают быть внимательными, соблюдать требования временных технических средств организации дорожного движения и сигналов регулировщиков.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".