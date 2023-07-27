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Общество

На Волжском проспекте в Самаре будет закрыт проезд

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с работами на водоводе холодного водоснабжения на Волжском проспекте в Самаре временно ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать в период с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля 2023 года на участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской.

По информации городского департамента транспорта, объезд закрытого участка будет организован по ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными, соблюдать требования временных технических средств организации дорожного движения и сигналов регулировщиков.

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