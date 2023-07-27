На Волжском проспекте в Самаре будет закрыт проезд

В связи с работами на водоводе холодного водоснабжения на Волжском проспекте в Самаре временно ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать в период с 22:00 29 июля до 6:00 30 июля 2023 года на участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской.



По информации городского департамента транспорта, объезд закрытого участка будет организован по ул. Маяковского, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской.



Участников дорожного движения призывают быть внимательными, соблюдать требования временных технических средств организации дорожного движения и сигналов регулировщиков.



