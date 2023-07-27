В Самарской области до 1 августа запрещено гулять и ездить по лесам

В четверг, 27 июля, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области выпустило приказ об ограничении пребывания граждан в лесах.
В связи с высокой пожарной опасностью на территории всех лесничеств региона установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 27 июля по 1 августа.
Граждане, которым необходимо получить дополнительную информацию, могут позвонить по тел. 8(846)2310063.
Приказ вступил в силу со дня его опубликования 27 июля.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".