В Самарской области до 1 августа запрещено гулять и ездить по лесам

В четверг, 27 июля, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области выпустило приказ об ограничении пребывания граждан в лесах.

В связи с высокой пожарной опасностью на территории всех лесничеств региона установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 27 июля по 1 августа.

Граждане, которым необходимо получить дополнительную информацию, могут позвонить по тел. 8(846)2310063.

Приказ вступил в силу со дня его опубликования 27 июля.