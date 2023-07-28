ФАС уличила "Жиллидер" в уклонении от оплаты услуг поставщикам

УФАС наложило штраф на должностное лицо МП "Жиллидер" за несвоевременную оплату по договорам, сообщили в пресс-службе управления.

В ФАС обратились сотрудники прокуратуры Железнодорожного района с материалами проверки самарского МП "Жиллидер". Выяснилось, что предприятие неоднократно нарушало законодательство о закупках.

Проанализировав полученную информацию, сотрудники УФАС установили, что "Жиллидер" в 2022–2023 годах заключило ряд договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на оказание услуг и поставку товаров. Поставщики выполнили все свои обязанности перед заказчиком. Однако денежные средства предприятие перевело в срок только частично или не оплатило вовсе.

"Самарское УФАС России наложило штраф в размере 30 тыс. рублей на замещавшего в период совершения правонарушения должность директора МП "Жиллидер", — отмечается в сообщении.