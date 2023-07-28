Самарцев предупредили о предприятии — "призраке" по производству "молочки"

В Роспотребнадзоре предупредили, что на территории Самарской области может продаваться некачественная молочная продукция с информацией об изготовителе ООО "Милка-М" (Рязанская область, г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69, стр. А с. 2). Об этом сообщает пресс-служба управления.

Специалисты рязанского управления Роспотребнадзора выяснили, что данный изготовитель по адресу, указанному в маркировке, деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является "предприятием-призраком", о чем проинформированы правоохранительные органы Рязанской области

"В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции, указанная информация доведена до сведения министерств самарского региона и хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молочной продукции на территории Самарской области", — отмечается в сообщении.