16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Пешая тропа — лицо Самарской области": как маркируют пешеходный маршрут вдоль Самарской Луки Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания на 9 самарских пляжах Самарцев предупредили о предприятии — "призраке" по производству "молочки" ФАС уличила "Жиллидер" в уклонении от оплаты услуг поставщикам В Самарской области до 1 августа запрещено гулять и ездить по лесам

Общество

Самарцев предупредили о предприятии — "призраке" по производству "молочки"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Роспотребнадзоре предупредили, что на территории Самарской области может продаваться некачественная молочная продукция с информацией об изготовителе ООО "Милка-М" (Рязанская область, г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69, стр. А с. 2). Об этом сообщает пресс-служба управления.

Специалисты рязанского управления Роспотребнадзора выяснили, что данный изготовитель по адресу, указанному в маркировке, деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является "предприятием-призраком", о чем проинформированы правоохранительные органы Рязанской области

"В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции, указанная информация доведена до сведения министерств самарского региона и хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молочной продукции на территории Самарской области", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Валерий Кондратович 10 июля 2023 12:12 "Земли прокурора" и дом "пенсионера МВД": Александр Хинштейн разбирается с захватом берега в Рождествено

Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера

Наталья Черникова 29 июня 2023 03:49 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.

Stuara Samara 29 июня 2023 03:30 В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6