Самарцев предупредили о предприятии — "призраке" по производству "молочки"

В Роспотребнадзоре предупредили, что на территории Самарской области может продаваться некачественная молочная продукция с информацией об изготовителе ООО "Милка-М" (Рязанская область, г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69, стр. А с. 2). Об этом сообщает пресс-служба управления.
Специалисты рязанского управления Роспотребнадзора выяснили, что данный изготовитель по адресу, указанному в маркировке, деятельность по производству молочной продукции не осуществляет, следовательно, является "предприятием-призраком", о чем проинформированы правоохранительные органы Рязанской области
"В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции, указанная информация доведена до сведения министерств самарского региона и хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молочной продукции на территории Самарской области", — отмечается в сообщении.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".