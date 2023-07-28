Под Самарой подводят итоги молодежного форума ПФО "iВолга"

В пятницу, 28 июля, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приняли участие в работе молодежного образовательного форума Приволжского федерального округа "iВолга". Они пообщались с участниками — ребятами из различных регионов страны, а также осмотрели инфраструктуру фестивальной поляны.

В этом году "iВолга" проходит в одиннадцатый раз. Его участниками стали две тысячи человек — молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, а также школьники от 14 до 17 лет в рамках специального формата "Поколение Первых". Директор форума Кристина Гнатюк рассказала, что главная тема форума в 2023 году — "Организация событий" в самых разных направлениях. Напомним, на фестивальной поляне работало 8 тематических смен и 3 специальных направления.

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодежи. На форуме был представлен "Автобус Победы" — это интерактивный музей, который прибыл из Пензенской области. Экспозиция рассказывает о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Ребята на протяжении всего форума плели маскировочные сети для участников специальной военной операции, вязали пледы, осуществляли сбор книг для отправки детям новых территорий России, участвовали в различных акциях и мероприятиях патриотической направленности", — рассказала Кристина Гнатюк.

Кроме того, на специальной площадке у участников форума была возможность записать видеообращение, подписать и отправить открытку бойцам. Свои пожелания защитникам Родины — участникам специальной военной операции — направили Игорь Комаров, Антон Котяков и Дмитрий Азаров.

В тот момент, когда глава Минтруда и соцзащиты РФ Антон Котяков общался с ребятами в шатре "Диалог с министром", полпред Игорь Комаров и Губернатор Дмитрий Азаров участвовали в качестве экспертов грант-баттла конкурса грантов. Именно в таком формате в этом году была организована презентация и защита проектов, которые претендовали на получение грантовой поддержки Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

"Все команды — уже победители. Они представили важные и нужные людям проекты. Я уверен, что они не только заслуживают нашего уважения, но и поддержки, — отметил Дмитрий Азаров перед баттлом. — Уверен, что каждый из проектов получит поддержку в своем регионе, где он был разработан. Конечно, буду очень рад, если эти проекты будут реализованы совместно с Самарской областью, чтобы они становились межрегиональными".

Всего было представлено 9 проектов. Их идейные лидеры вместе со своими командами боролись за победу. В сфере государственной молодежной политики свой проект "Леди.Лаб", направленный на сохранение женского здоровья, представила Ксения Башкирова из Саратовской области. Ее земляк, Матвей Шаповалов на суд жюри выставил проект "Шахматы на бегу", который представляет из себя школу-интенсив по спортивному ориентированию. Мария Бяшерова из Нижегородской области рассказала о своем проекте патриотической направленности "Под знаменем Отечества". Юлия Рябова со своей командой из Кировской области рассказали о проекте в сфере педагогики и наставничества "Волонтеры безопасности". Свои идеи по развитию внутреннего туризма представила Ксения Федяшова из Пензенской области. Дая Бекирова из Татарстана больше сильна в науке, поэтому предложила провести Окружной фестиваль "Наука молодых". Никита Адаев из Башкортостана тоже предложил провести фестиваль креативных индустрий "Йэшлек-FEST". Земляк Радик Нафиков рассказал о проекте по созданию инклюзивного театра для детей и молодежи с ограничениями по здоровью — по примеру того, что уже несколько лет существует в Самарской области. Ярослава Воробьева из Саратова в направлении СМИ и медиа предложила создавать туристическое шоу "Куда Туда! ПФО".

По итогам презентации были отобраны победители. Тем не менее, проигравших не оказалось. Решением Игоря Комарова и Дмитрия Азарова поддержку получат и проектные команды, которым не удалось завоевать победу. "Было непросто определить лучший проект. Каждый из них очень хорошо подготовлен и проработан: как с точки зрения содержания, так и социальной значимости", — подчеркнул полпред президента РФ в ПФО.

Впервые в истории форума по инициативе аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе организацией и проведением образовательной и культурно-досуговой программ занималась окружная команда специалистов. За каждым регионом ПФО было закреплено одно или несколько направлений форума, а Самарская область стала местом концентрации всех смыслов и идей. Руководители смен подвели итоги прошедшей недели на встрече с Губернатором Дмитрием Азаровым и полпредом Игорем Комаровым.

"В этом году "iВолга" опять стала другой, она выросла, стала более зрелой. Но одновременно, вы знаете, она стала более эмоциональной, живой, более яркой", — отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО. По словам Игоря Комарова, отличительная особенность этого года — то, что и команды, и проекты стали межрегиональными, возникла синергия. Полпред поблагодарил руководителей смен и команду организаторов: "От вашего подхода зависел успех сегодняшней "iВолги", которая, безусловно, состоялась".

Слова благодарности окружной команде адресовал и губернатор Самарской области. "Безусловно, "iВолга" раскрасилась новыми красками, потому что каждый из вас — носитель уникальных знаний, идей, каждый из вас — человек с жаром души, с высокими организаторскими способностями, и каждый из вас привнес что-то новое в форум", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Подводя предварительные итоги молодежного образовательного форума, Игорь Комаров отметил, что "iВолга" растет год от года: становится больше регионов-участников, больше претендентов на гранты, меняется и сам характер, состав конкурсов. "На самом деле это хорошо, когда мы видим креативное развитие. И видим, что организаторы не останавливаются на достигнутом, меняют подходы, ставят новые задачи, в том числе и перед нами. Это всегда хорошо, это как раз залог того, что форум развивается. И, действительно, он стал основным молодежным событием, если откровенно говорить — и по количеству людей, которые заявляются сюда, по спектру вопросов, которые здесь рассматриваются, по характеру обсуждаемых проблем, по тем решениям, которые здесь принимаются в плане поддержки проектов", — отметил полномочный представитель президента РФ в ПФО.

Игорь Комаров также акцентировал внимание на том, что форуму и представленным проектам первостепенное внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По мнению Главы региона, форум прошел успешно, но на данный момент выводы делать еще рано.

"Этот форум мы проводим для молодежи, поэтому самые главные оценки поставят сами ребята, которые приняли участие в нем. Я думаю, что эти оценки будут высокими. Во многом это связано с тем, что они сами принимали активное участие в подготовке "iВолги". И, конечно, этот первый опыт, когда организационный комитет, команда, которая готовила форум, была составлена из представителей всех регионов Приволжского федерального округа, мне кажется очень важным. Я рад, что у нас все получилось. И качество от этого подготовки, организации, содержания, вне всякого сомнения, выросло", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области отдельно поблагодарил полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова: "Именно при его непосредственном участии, постоянной поддержке форум и проходит. И я знаю, что, завершив этот форум, Игорь Анатольевич нам тут же даст четкие поручения о подготовке следующего. Конечно же, целый год будем готовиться, чтобы вновь самарская земля была по-настоящему нагрета молодой, творческой энергией настоящих патриотов России, за которыми будущее нашей страны".