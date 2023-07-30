Троллейбус №22 и автобус №36в в Тольятти меняют расписание

С 1 августа вносятся изменения в работу троллейбусного маршрута № 22 и автобусного маршрута № 36в в Тольятти.
Для улучшения транспортной доступности микрорайона Портовый в том числе гражданам, пользующимся льготами по оплате проезда, в дополнение к троллейбусному маршруту № 1 "ОП Речной вокзал — ОП Зона отдыха" перевозки до Портпоселка будут осуществляться троллейбусами маршрута № 22 по схеме "ОП Речной вокзал — ОП Зона отдыха" со следованием по улицам Коммунистическая — Ярославская — У. Громовой — Кунеевская — Баныкина — Родины — Комзина в прямом и обратном направлении со всеми имеющимися остановками.
Для улучшения транспортного обслуживания технопарка "Жигулевская долина" посадка / высадка пассажиров в автобусы маршрута № 36 "ОП Набережная — Технопарк Жигулевская долина — ОП ОЭЗ" будет осуществляться непосредственно на территории технопарка "Жигулевская долина" в прямом и обратном направлении.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".