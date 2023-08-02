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Общество

В Самаре планируют изменить порядок размещения самокатов

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре могут быть внесены изменения в правила благоустройства, которые касаются порядка размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Напомним, в октябре прошлого года на федеральном уровне были приняты изменения в Правила дорожного движения, которые определили новую категорию транспортных средств — СИМ. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и сигвеи. Для них установлены особые требования и правила эксплуатации.

Основная суть нового документа, который разработан в Самаре, — введение запрета на размещение самокатов в тех местах, где они могут создать помехи для других транспортных средств или пешеходов. В частности, предусматривается запрет на то, чтобы оставлять средства индивидуальной мобильности в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них. Кроме того, ограничения коснутся размещения на газонах, под арками зданий и сооружений.

Для ознакомления жителей с нововведениями проект документа опубликован на сайте администрации Самары и размещен у входа в здание департамента транспорта на ул. Мориса Тореза, 67А. Предложения и замечания можно было прислать по электронной почте в адрес профильного департамента.

Теперь документ отправится в городскую Думу для утверждения депутатским корпусом.

Если компаниями, которые сдают электросамокаты в аренду, или пользователями СИМ не будут учитываться предложенные поправки в правила благоустройства (в случае их принятия), к нарушителям планируется применять меры административного воздействия, в частности, штрафные санкции и эвакуацию СИМ. Для этого потребуется взаимодействие с депутатами Губернской Думы.

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