В Самаре нашли водителя катера, который травмировал 12-летнюю девочку

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу по поиску виновного.
"Нашли водителя катера, который несколько дней назад на реке Сок допустил наезд на 12-летнюю девочку. Это житель Самары 1962 года рождения. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
Благодарю правоохранительные органы за скрупулезную работу по поиску виновного в этом происшествии. Да, сейчас он выражает готовность сотрудничать со следствием. Но то, что он бросил раненого ребенка и скрылся с места преступления, к тому же отмалчивался, пока его не вычислили оперативным путем, говорит о многом. Уверен, получит по заслугам.
Сейчас главная задача - сделать все, чтобы пострадавшая девочка поскорее восстановила здоровье. По моему поручению этот вопрос на особом контроле Минздрава области", — заявил глава региона.
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