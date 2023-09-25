"ЭнергосбыТ Плюс" провел Праздник двора в Новокуйбышевске

Во дворе дома №31г по ул. Миронова в Новокуйбышевске прошел праздник двора, организованный специалистами АО "ЭнергосбыТ Плюс". Энергетики организовали мероприятие в рамках межрегионального проекта "Т Плюс - родному городу". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Гостей праздника ожидала большая развлекательно-познавательная программа. В частности, дети вместе со сказочным героем Теплославом складывали из гигантских кубиков правила поведения вблизи энергообъектов и советы по энергосбережению, собирали напольные пазлы и соревновались в веселой эстафете. Тем временем взрослые смогли очно проконсультироваться по интересующим вопросам со специалистами компании.

"Этой осенью мы проводим для детей и взрослых целую серию мероприятий, направленных на воспитание бережного отношения к природе и навыков безопасного нахождения в городской среде. В рамках этих встреч с горожанами мы рассказываем о многочисленных онлайн-сервисах компании, позволяющих нашим клиентам решить любой свой вопрос", - отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

По окончании праздника двора свыше 100 детей получили тематические сувениры от энергетиков.