Нетрезвый водитель Lada Granta устроил ДТП с двумя пострадавшими в Тольятти

Во вторник, 26 сентября, в Тольятти произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:10 40-летний водитель Lada Granta возле дома № 60 по ул. Борковской на кольце столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 31-летнего мужчины, который ехал на разрешающий сигнал светофора. От удара иномарка опрокинулась.
В аварии пострадали пассажиры Hyundai 31 и 46 лет.
При оформлении аварии выяснилось, что водитель Lada был пьян.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!