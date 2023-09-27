Нетрезвый водитель Lada Granta устроил ДТП с двумя пострадавшими в Тольятти

Во вторник, 26 сентября, в Тольятти произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:10 40-летний водитель Lada Granta возле дома № 60 по ул. Борковской на кольце столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 31-летнего мужчины, который ехал на разрешающий сигнал светофора. От удара иномарка опрокинулась.

В аварии пострадали пассажиры Hyundai 31 и 46 лет.

При оформлении аварии выяснилось, что водитель Lada был пьян.