Во среду, 27 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников детских садов с Днем воспитателя и дошкольного работника.

"Уважаемые работники организаций дошкольного образования Самарской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш каждодневный труд требует особого призвания и склада души. Обучая и воспитывая наших юных граждан, прививая им любовь к Родине, уважение к старшим, потребность в дружбе и взаимопомощи, взращивая в малышах ростки доброты и милосердия, вы делаете большое, очень важное для Самарской области и всей страны дело. Ведь та основа, которую вы закладываете в детей в дошкольном возрасте, будет определять всю их дальнейшую жизнь, будущее нашего родного края, нашей великой Родины - России", - говорится в поздравлении.

Как отметил глава региона, государство стремится создать все условия для того, чтобы у наших детей было счастливое детство, чтобы каждый ребенок рос здоровым и мог максимально раскрыть свои таланты и способности.

"За пять лет в Самарской области более чем в пять раз возрос объем финансовой поддержки семей с детьми. Благодаря реализации национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", инициированных президентом Владимиром Путиным, за последние годы введены в строй 54 детских сада - больше, чем за предыдущие 20 лет. Мы и впредь будем обновлять материально-техническую базу системы дошкольного образования, чтобы вы работали в комфортных условиях и на современном оборудовании", - напомнил губернатор.

"Хочу искренне поблагодарить вас, дорогие земляки, за профессионализм и высокую самоотдачу в работе, за чуткость и терпение, проявляемые вами на таком сложном и ответственном поприще, как воспитание подрастающего поколения. Огромное вам спасибо за внимание, заботу и душевную теплоту, которыми вы окружаете детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Уверен: это придает нашим воинам и их семьям сил и уверенности в победе. От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!" - пожелал Дмитрий Азаров.