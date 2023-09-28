Дмитрий Азаров принял участие во встрече президента РФ с избранными главами регионов страны

В четверг, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с 26 избранными главами субъектов страны. Участие в ней принял и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава государства поздравил руководителей регионов, которые показали достойные, убедительные результаты, получив широкую поддержку, с успехом на выборах.
"Прежде всего хочу поздравить вас с успехом на выборах. Вы все показали достойные, убедительные результаты", - отметил президент.
Напомним, голосование на выборах высшего должностного лица региона проходило в Самарской области с 8 по 10 сентября 2023 года. Дмитрий Азаров получил поддержку 1086187 земляков, что составляет 83,83% от общего числа голосов избирателей, пришедших на участки. Явка составила 53,79%.
"Явка была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость нашего общества: люди понимают, насколько это важно - участвовать в выборах, ответственно определять будущее своего региона, своей страны, а значит, и будущее своей семьи и своих детей, - подчеркнул Владимир Путин. - Такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Уверен, вы прекрасно это понимаете и максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни".
О том, что доверие людей - это огромная ответственность, при инаугурации говорил и губернатор Дмитрий Азаров. "Оценка, которую на прошедших выборах жители дали моей работе и работе моих коллег, была бы невозможна без поддержки президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, без реализации национальных проектов, инициированных президентом, - подчеркнул Дмитрий Азаров на церемонии вступления в должность. - Люди чувствуют свою сопричастность к огромной созидательной работе, которую все мы, жители губернии, вместе выполняем на родной земле".
В ходе сегодняшней встречи президент отметил, что ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач служит развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест.
"В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов. Вопреки, кстати, планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями. Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах. И, конечно, нужно и дальше в тесной работе с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, предлагать проекты, решения, в том числе высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают нашим национальным целям и приоритетам", - поставил задачу глава государства.
При этом особое внимание нужно уделять развитию инфраструктуры: транспортной, инженерной, коммунальной, социальной. Именно от них напрямую зависит экономический рост и качество повседневной жизни людей.
"В том, что касается социальной сферы, хочу отдельно остановиться на одном очень важном вопросе - это поддержка наших воинов, в том числе получивших ранения, поддержка их семей. Считаю, что для всех нас (и в первую очередь, конечно, для представителей органов власти, причем всех уровней) забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, - не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества", - отметил Владимир Путин.
Президент пожелал избранным руководителям регионов, их управленческим командам успехов и плодотворной работы. "Вновь подчеркну: высокий уровень доверия - это высокая ответственность, и ключевой критерий - это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете, - заявил Владимир Путин. - Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, в своих действиях, решениях исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития регионов, а значит, и страны в целом".
Глава региона неоднократно отмечал, что доверие земляков - это колоссальная ответственность. "Я это воспринимаю именно так и готов приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие", - заявил Дмитрий Азаров.
Владимир Путин в завершение встречи нацелил руководителей субъектов - вопросов, над которыми нужно работать, в регионах еще немало: "У нас есть все возможности для их решения. Наша экономика набирает темпы, промышленность работает так, как давно не работала, сельское хозяйство ставит новые рекорды, строительство развивается темпами, которых не было в советское время. У нас есть все, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну. И в значительной степени ее общие результаты будут зависеть от того, как вы работаете в регионах. Я искренне желаю вам успехов!"
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