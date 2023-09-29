Рыбопромышленный форум: РСХБ оценил кредитоспособность РХК на уровне АА+

Интенсивное развитие рыбохозяйственного комплекса России потребовало активного привлечения заёмных средств: с 2018 года кредитный портфель отрасли вырос в 4 раза до 400 млрд рублей. Однако уровень кредитной нагрузки РХК находится на "академически" идеальном уровне, отношение долга к прибыли не превышает 3 раза. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на пленарной сессии VI международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 27 сентября.

За последние пять лет объем вложений в основной капитал РХК увеличился практически в четыре раза и составил в 2022 году 108 млрд рублей. Основным стимулом привлечения средств в отрасль выступают инвестиционные аукционы. Так, если за период 2013-17 гг. суммарный объем вложений составил 94 млрд рублей, то с 2018 года показатель достиг 340 млрд рублей.

Темпы прироста инвестиций РХК многократно превосходят сельское хозяйство и пищевую промышленность: +230% против 50%. В 2023 году по итогам первого полугодия инвестиции в РХК выросли на 10%, что выше чем в экономике в целом (+7,2%).

"Несмотря на значительный рост кредитного портфеля, отрасль отличается высокой финансовой устойчивостью, способной и далее при необходимости привлекать заемные средства. Уровень кредитной нагрузки РХК находится на "академически" идеальном уровне, коэффициент отношения долга к EBITDA* не превышает трех. Если бы у рыбохозяйственного комплекса был кредитный рейтинг, то его значение находилось бы на уровне не ниже АА+", - сказала Ирина Жачкина.

Для сравнения, уровень долговой нагрузки сельского хозяйства и пищевой промышленности с 2017 по 2022 гг. колебался между 3,8 и 7.

"С первых инвестиционных аукционов (2017 год) мы видим значительное обновление основных средств отрасли. Степень износа сократилась с 50% до 31%, при том что в экономике в целом за сопоставимый период показатель снизился скромнее - с 51% до 48%. Благодаря инвестициям меняется структура предложения, растет уровень переработки. Запущены мощности по производству рыбного филе, сурими, продукции для HoReCa. За последние пять лет доля глубокой переработки рыбной продукции выросла с 25% до 31%. Эти изменения потребовали значительных финансов и при этом принесли прибыль от продаж в размере 737 млрд рублей", - отметила Ирина Жачкина.

По словам первого зампреда правления РСХБ, на внутреннем рынке "будет усиливаться спрос на продуктовые категории ready-to-cook и ready-to-eat, будет расти спрос на рыбное филе, кулинарные изделия из рыбы". Привлечение инвестиций в развитие береговой переработки и выстраивание холодной цепочки поставки рыбной продукции на внутренний рынок будут способствовать раскрытию рыночного потенциала, добавила Ирина Жачкина.

"Помимо инвестиционных квот, мы видим значительный потенциал в финансировании строительства перерабатывающих компаний, логистической инфраструктуры для доставки продукции из регионов добычи до мест переработки и потребления", - сообщила первый зампред правления РСХБ.

* - Прибыль до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования.