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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Рыбопромышленный форум: РСХБ оценил кредитоспособность РХК на уровне АА+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интенсивное развитие рыбохозяйственного комплекса России потребовало активного привлечения заёмных средств: с 2018 года кредитный портфель отрасли вырос в 4 раза до 400 млрд рублей. Однако уровень кредитной нагрузки РХК находится на "академически" идеальном уровне, отношение долга к прибыли не превышает 3 раза. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на пленарной сессии VI международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 27 сентября.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

За последние пять лет объем вложений в основной капитал РХК увеличился практически в четыре раза и составил в 2022 году 108 млрд рублей. Основным стимулом привлечения средств в отрасль выступают инвестиционные аукционы. Так, если за период 2013-17 гг. суммарный объем вложений составил 94 млрд рублей, то с 2018 года показатель достиг 340 млрд рублей. 

Темпы прироста инвестиций РХК многократно превосходят сельское хозяйство и пищевую промышленность: +230% против 50%. В 2023 году по итогам первого полугодия инвестиции в РХК выросли на 10%, что выше чем в экономике в целом (+7,2%).

"Несмотря на значительный рост кредитного портфеля, отрасль отличается высокой финансовой устойчивостью, способной и далее при необходимости привлекать заемные средства. Уровень кредитной нагрузки РХК находится на "академически" идеальном уровне, коэффициент отношения долга к EBITDA* не превышает трех. Если бы у рыбохозяйственного комплекса был кредитный рейтинг, то его значение находилось бы на уровне не ниже АА+", - сказала Ирина Жачкина.

Для сравнения, уровень долговой нагрузки сельского хозяйства и пищевой промышленности с 2017 по 2022 гг. колебался между 3,8 и 7.

"С первых инвестиционных аукционов (2017 год) мы видим значительное обновление основных средств отрасли. Степень износа сократилась с 50% до 31%, при том что в экономике в целом за сопоставимый период показатель снизился скромнее - с 51% до 48%. Благодаря инвестициям меняется структура предложения, растет уровень переработки. Запущены мощности по производству рыбного филе, сурими, продукции для HoReCa. За последние пять лет доля глубокой переработки рыбной продукции выросла с 25% до 31%. Эти изменения потребовали значительных финансов и при этом принесли прибыль от продаж в размере 737 млрд рублей", - отметила Ирина Жачкина.

По словам первого зампреда правления РСХБ, на внутреннем рынке "будет усиливаться спрос на продуктовые категории ready-to-cook и ready-to-eat, будет расти спрос на рыбное филе, кулинарные изделия из рыбы". Привлечение инвестиций в развитие береговой переработки и выстраивание холодной цепочки поставки рыбной продукции на внутренний рынок будут способствовать раскрытию рыночного потенциала, добавила Ирина Жачкина.

"Помимо инвестиционных квот, мы видим значительный потенциал в финансировании строительства перерабатывающих компаний, логистической инфраструктуры для доставки продукции из регионов добычи до мест переработки и потребления", - сообщила первый зампред правления РСХБ.

* - Прибыль до вычета налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования.

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Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

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чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

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