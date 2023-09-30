Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Губернатор Самарской области Дмитрий Азарова поздравил жителей региона с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

"Дорогие земляки, жители Самарской области, а также нашего побратимского города ДНР Снежное! От всей души поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией! Федеральный Закон, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, утверждает эту памятную дату в одном ряду с такими знаковыми событиями в отечественной истории, как День Героев Отечества, День Конституции России и другими", — сказал глава региона.

По словам губернатора, для Самарской области, ставшей первым регионом, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией ДНР — городом Снежное, эта памятная дата имеет особое значение. "Мы вместе трудимся над восстановлением города-побратима, вместе плечом к плечу боремся с нацистским киевским режимом и его западными покровителями, а теперь вместе строим общее будущее в составе великой России", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор заявил, что трудами волонтеров, строителей, врачей, работников сферы ЖКХ братский город с каждым днем преображается. Благодаря активным ремонтно-восстановительным работам обновляются социальные объекты, жилье, транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации. Все запланированное выполняется в установленный срок и с высоким качеством. Глава Самарской области искренне благодарит всех, кто внес свой посильный вклад в созидательную работу по восстановлению Снежного, помощь новым регионам России, вложил частичку своей души в это важное, нужное людям дело.

"Я точно знаю, что самарского сердца хватит на всех. В каждом муниципалитете Самарской области есть люди и объединения, которые помогают жителям Донбасса справляться с трудностями. То, как наши земляки принимают вынужденных переселенцев, как горячо встречают на самарской земле детские и творческие коллективы из новых территорий, с какой любовью собирают посылки гуманитарной помощи, говорит о многом, — считает губернатор. — Уверен, что все у нас получится и, как бы ни было трудно, мы победим — и на поле боя, и в строительстве новой, мирной жизни, потому что мы один народ, граждане одной страны, объединенные общей историей, общими духовно-нравственными ценностями, общей судьбой. От всего сердца желаю вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, благополучия, мира и добра".