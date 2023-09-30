Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров провели урок о воссоединении новых регионов с Россией в крупнейшей школе региона

В субботу, 30 сентября, в Самарской области с рабочим визитом находится Министр просвещения России Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти он осмотрел самую большую школу в регионе — современный образовательный центр "Галактика" на 1600 мест, который был открыт 1 сентября этого года. Здесь они провели для ребят урок, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией.
Министр просвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал. Он посетил также пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества.
Сергей Кравцов также пообщался с учениками школы в Центре детских инициатив. Дети представили проект, который подготовили к Дню воссоединения новых регионов с Россией. Ученики старших классов рассказывают младшеклассникам об этом празднике.
Министр просвещения присоединился к занятию ребят и обсудил с ними событие, которому посвящена праздничная дата.
"Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов — Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", — отметил он и зачитал ребятам отрывок из учебного пособия о событиях специальной военной операции.
В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что город-побратим Самары на Донбассе — г. Снежное, где при поддержки области восстанавливаются школы.
"Самарская область включалась в восстановление и помощь Донбассу. В городе Снежное мы восстанавливаем школы, и там ребята 1 сентября также пошли в обновленные школы, которые они не узнали благодаря труду жителей Самарской области, в том числе жителей Тольятти. Мы крепим дружбу с героическими жителями Донбасса, как раз помогая восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, конкретно в городе Снежное, — рассказал школьникам Дмитрий Азаров. — Я там неоднократно был и, конечно, люди там знают, какую помощь сегодня им оказывает Россия, Самарская область, и, конечно, они счастливы, что воссоединились со своей великой прекрасной Родиной — Россией. Они давно этого хотели, и на полях сражений вот это право самоопределения, право жить в России, защищали многие годы. И это случилось. Сегодня годовщина, как состоялось это событие, когда в Кремле президентом страны и главами 4 регионов было подписано соглашение о вступлении в РФ".
После министр и губернатор осмотрели крупнейший в городе школьный музей "Герои нашего времени". Он посвящен строителям Автограда, почетным гражданам города, а также участникам специальной военной операции.
"Находясь в школьном музее, мы уверены в том, что гордость за свою страну, настоящая любовь, которая является патриотизмом, будет в каждом ученике, — отметил губернатор. — Я был здесь неоднократно, когда школа строилась. Конечно, очень важно, что мы посоветовались с педагогами и родителями по оформлению школы. Все получилось — школа роскошная, потрясающая. По радостным лицам учеников мы видим, как им нравится, как они восхищены и гордятся своей школой. Вот эта гордость должна быть гордостью за свой город, за нашу великую и прекрасную Родину — Россию".
Образовательный центр "Галактика" был открыт 1 сентября 2023 года. В учреждении — 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой. Открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и телестудия.
"Сегодня мы с Дмитрием Игоревичем обсудили вопросы, связанные с образованием в Самарской области, ход капитальных ремонтов и строительство школ, обеспечение горячим питанием. Все показатели национального проекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок. Самарская область — один из первых регионов, в котором в каждой школе создан школьный театр", — сказал Сергей Кравцов.
Губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил Министра за внимание и поддержку Самарской области.
"Благодарю Сергея Сергеевича, что в такой важный для нашей страны день, в выходной день, он выбрал время для посещения Самарской области. Огромное вам спасибо! — сказал глава региона. — Мы обсудили не только результаты исполнения нацпроектов, нашей работы по капремонту школ и так далее, но обсудили и перспективы. Уверен, что эти перспективы при поддержке Министерства просвещения наилучшие. Мы продолжим ремонт школ, приведение в порядок всех образовательных учреждений, продолжим строительство школ. Сергея Сергеевича искренне благодарю за помощь и поддержку региона во всех начинаниях".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!