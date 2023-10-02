"Сердце болит за историческую Самару": Дмитрий Азаров обсудил создание программы реновации исторической части города

В понедельник, 2 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по вопросам социально-экономического развития муниципальных образований и региона в целом, реализации государственных программ и национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Участие в обсуждении приняли руководители министерств и ведомств, главы городов и районов губернии.

Особое внимание уделили реновации исторического поселения регионального значения Самары, содействию развития территории и сохранению объектов культурного наследия.

Ранее губернатор поставил задачу заняться проблематикой исторической части города главе областной столицы Елене Лапушкиной при вступлении ее в должность. Неоднократно этот вопрос поднимался во время личных встреч, в Послании руководителя региона этому блоку также было отведено внимание.

"Не раз я мэру указывал, что нужно принимать дополнительные решения. Нужно принять программу по исторической части города, по реновации, нужно предпринимать конкретные шаги, чтобы уже происходили изменения в облике города, самого сердца города — это историческая часть. Пока таких шагов не вижу", — констатировал глава региона.

С докладом о ходе работ выступил курирующий эту сферу заместитель главы города Максим Харитонов. По его словам, сейчас деятельность мэрии сконцентрирована на четырех основных направлениях: разработка концепции развития исторического поселения и муниципальной целевой программы, создание организации-оператора и проекта комплексной модернизации системы дождевой канализации.

"Все перечисленные этапы и мероприятия позволяют впервые перейти к комплексному подходу к реновации исторического поселения и реализации конкретных градостроительных решений", — отметил замглавы Самары.

Он добавил, что на данный момент проведены различные исследования, изучены уже существующие практики по сохранению исторической среды, которые предусматривают восстановление и сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, а также ряд других мероприятий. Кроме того, определена последовательность выполнения документации. Также решается вопрос о создании организации-оператора исторического поселения, а также утверждении рабочей группы, в состав которой входили бы представители органов муниципальной, государственной власти, экспертного сообщества, общественники. При этом к утверждению конкретных программ и принятию регламентов городские власти пока не приступили.

"Вы опять нас и всю городскую общественность "кормите завтраками", — раскритиковал работу городских властей Дмитрий Азаров. — Все, о чем вы доложили, только будет. А что конкретно сделано? Это прямая зона ответственности городской власти, и здесь уже давно пора действовать, а не заниматься разработкой концепции, которую вы ведете два года. Такие сроки никуда не годятся! В 2019 году были приняты все решения правительством региона. И фактически я вижу бездействие".

Максим Харитонов добавил, что контракт на разработку концепции был заключен только в 2023 году.

"Теоретическая часть, исследования, обобщение информации и выводы закончим в этом году. Практическая часть начинается с января следующего года, когда будут генерироваться конкретные градостроительные решения. Эту часть закончим к концу 3 квартала 2024 года", — отметил замглавы областной столицы. По его словам, параллельно идет разработка городской целевой программы.

Концепция развития — это документ, определяющий стратегию и ключевые задачи, которые нужно решить в первую очередь. Дмитрий Азаров потребовал от Максима Харитонова ускорить работы в этом направлении. "Я неоднократно говорил, что целевая программа должна быть в этом году принята, а ее параметры учтены в городском бюджете на следующий год", — напомнил губернатор.

"Поручение нам глава города озвучивала. Программу мы сейчас разрабатываем и до конца декабря мы ее уже примем с финансовым наполнением", — подчеркнул Максим Харитонов. По его словам, целевой объем средств на следующий год по данному направлению составляет порядка 1 млрд рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что городской округ ежегодно получает серьезную финансовую поддержку из регионального, федерального бюджетов по самым разным направлениям.

"Сколько средств передаем городскому округу ежегодно из регионального бюджета, а также добиваясь средств по нацпроектам из федерального бюджета. Многое сделали для развития инфраструктуры, вложились в инженерные, транспортные коммуникации — появились мосты, развязки, дороги, всем помогаем. Уже и благоустройство из вышестоящих бюджетов финансируем. Но если вы понимаете, что эта задача важна, первостепенна для города, то аккумулируйте собственные средства по этому направлению. Как я и обещал, мы постараемся помочь. Но я должен увидеть, что городским властям это важно, что вам небезразлично то, что озвучивают горожане. Я ваши усилия должен увидеть, а у меня ощущение, что вам надо "ноги переставлять". Вся инициатива должна идти от городских властей. Не годится так! Мобилизуйтесь", — поручил Дмитрий Азаров Максиму Харитонову.

Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул, что реновация и развитие исторической части Самары, приведение в порядок всей инфраструктуры — это ответственность и полномочия городских властей. Глава региона поставил задачу: утвердить программу реновации исторического центра Самары до 1 декабря. А перед этим — вынести основные ее положения на дополнительное обсуждение и заслушать через месяц на оперативном совещании.

В ходе совещания врио зампреда правительства Александр Фетисов доложил, что проектный офис, который работал по теме исторического поселения, завершил исполнение всех возложенных на него задач. Теперь работа должна быть продолжена на местном уровне.

Врио первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктор Кудряшов рассказал, что на прошлой неделе рассматривался ряд вопросов по регулированию развития исторической части города. В частности, поднималась тема участия инвесторов в развитии территории. По его словам, необходимо как можно скорее определить понятные и четкие правила игры — что можно и нельзя, какие есть ограничения, связанные с сохранением исторической среды. "Тогда у инвесторов будет меньше рисков, они будут быстрее принимать решения по вложениям в развитие города в рамках тех ограничений, которые связаны с необходимостью сохранения исторической среды", — отметил он.

Дмитрий Азаров согласился с этим и нацелил администрацию города на выстраивание эффективного межведомственного взаимодействия.

Губернатор отметил, что для реализации такой масштабной программы реновации исторической части Самары, исходя из концепции и аналитики, которые есть, потребуется не один год. Но планы на 2024 г. уже должны быть утверждены, а средства — предусмотрены.

"Важнейшая задача — инженерное обеспечение территории, без которого никакого импульса развития в принципе быть не может. Это основа всего. Поэтому мы сподвигали вас на модернизацию ливневой канализации. Вы четко должны разложить все, что касается теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Инфраструктура инженерная и транспортная — это основа развития и реновации, — акцентировал губернатор. — Без внимания не должны остаться и вопросы реставрации исторических зданий".

Руководитель области задал вопрос о процессе сноса ранее расселенных аварийных домов. Заместитель главы города Владимир Василенко отметил, что уже снесен 51 дом, еще 17 — будут ликвидированы до конца текущего года. Дмитрий Азаров поручил разработать и в ближайшее время предоставить ему карту всех аварийных жилых помещений.

"Сделайте карту всех аварийных домов, которые подлежат расселению, какие снесены, какие будут снесены до конца года, какие в прошлом снесены. Хотел бы понимать планы по освоению этих территорий. Отдельно доложить по всем домам, которые сегодня стоят расселенные, ветшают, уродуют вид города. От вас жду такую карту, электронную и распечатанную, на плане города. Сделайте, в кабинете у себя повешу, буду следить, чтобы эта работа шла. Это важнейшая часть реновации, в том числе исторического центра, хотя это и не только исторический центр", — заявил Дмитрий Азаров.

С принятием программы должна быть определена структура управления проектом, проектный офис, оператор, юридическое лицо. Сделать это необходимо уже к 1 декабря текущего года. "Синхронизируйте все процессы, — поручил руководитель области. — Концентрируйтесь на этой работе как на первоочередной, по всем направлениям — инженерная инфраструктура, градостроительные документы, конкретные дела — реновация исторического центра, реставрация зданий".

Дмитрий Азаров отметил, что уже сейчас необходимо вести диалог с общественностью, которая готова помогать, в том числе в реставрации зданий. "Договаривайтесь с жильцами, есть замечательный опыт проекта "Том Сойер Фест". Уже сейчас надо разговаривать с собственниками заселенных исторических зданий. Люди вкладываются, мы выделяем средства из Фонда капитального ремонта, направляем дополнительные средства из областного и городского бюджета и вместе с жильцами, собственниками приводим здания в порядок. Давайте с людьми разговаривать, нужно понимать ситуацию по каждому объекту. Возможно, найдутся инвесторы, которые захотят целиком выкупить здания и расселить людей. Надо сейчас этим заниматься, я должен увидеть, что вы с общественностью работаете", — акцентировал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров добавил, что сохранение и реновация исторической части Самары — это основа будущего развития не только города, но и всего региона, всех жителей. Сегодня в условиях специальной военной операции за это мужественно сражаются земляки, защищая все, что дорого для каждого жителя России.

"Вы должны понять, что это первостепенная задача в городском хозяйстве. Вот такое должно быть отношение. У меня сердце болит за историческую Самару. Есть важная задача, она востребована людьми. Значит, будьте любезны, принимайте решения. Чувствуете, где-то задержка, пробуксовка идет по какому-то ведомству — выносите сами вопрос на оперативку, ставьте вопрос пожестче, всегда поддержу, вы это знаете. Ощущение, что вы считаете, что это задача не ваша, что кто-то за вас должен сделать. Это ваша задача и зона ответственности. Это сердце столичного города, сердце нашего региона. Такое отношение должно быть. Не будет такого отношения, будем принимать вплоть до кадровых решений", — подчеркнул глава региона.