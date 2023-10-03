Дмитрий Азаров обсудил с кандидатами на должность губернатора вопросы развития региона

Во вторник, 3 октября, избранный губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с кандидатами, которые участвовали в выборах высшего должностного лица региона. Во время беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития губернии, которые поднимали жители во время встреч с представителями политических партий.

Напомним, Дмитрий Азаров еще на церемонии вступления в должность отметил, что все высказанные конструктивные идеи и предложения, направленные на улучшение жизни людей, будут обязательно учтены в дальнейшей работе.

"Договаривались по окончании кампании и ее итогам увидеться, обсудить совместные планы работы и, конечно же, те наказы, которые каждый из нас получил в ходе избирательной кампании. Говорил и прежде, и сегодня подтверждаю, что для меня эти обращения важны, и знаю вашу нацеленность на конечный результат, на то, чтобы все обращения, которые к вам поступают, находили разрешение по оказанию помощи людям, поддержки, а иногда и по стратегическим направлениям развития нашего региона. Люди дают свои предложения, и мы все вместе к этому с огромным уважением относимся", - акцентировал внимание участников встречи руководитель области.

Глава региона поблагодарил представителей всех партий, которые выдвинули своих кандидатов, за достойно проведенную избирательную кампанию. "Я хочу еще раз вас всех поблагодарить за то, что кампания прошла честно, открыто, что не было допущено "черной кампании", как иногда говорят, потому что подобного рода проявления (а кое-где на муниципальном уровне они встречались) всегда ухудшают имидж региона в целом, нашей родной земли. Хочу поблагодарить за то, что кампания прошла честно, достойно, с уважением к землякам. Мне кажется, это крайне важно, - обратился к коллегам Дмитрий Азаров. - Рассчитываю, что, объединив усилия, сможем еще многое сделать для родной земли в интересах жителей Самарской области. Я готов к диалогу".

Подводя итоги выборов, кандидат от партии КПРФ Алексей Лескин отметил, что избирательная кампания проходила в рамках правового поля, что позволило удержать "политическую культуру на высоком уровне". Он рассказал, что жители региона во время встреч затрагивали ряд вопросов социально-экономического развития микрорайонов областного центра и сельских районов. "Есть над чем поработать. Решения по некоторым направлениям дадут очень мощный толчок для развития территорий", - уверен Алексей Лескин.

Александр Степанов, представляющий на выборах партию ЛДПР, отметил, что благодаря статусу кандидата на должность губернатора региона налажено более тесное взаимодействие с правительством Самарской области. Он напомнил, что при таком сотрудничестве удалось дополнительно поддержать развитие детско-юношеского спорта и тренеров.

"Понятно, что мы живем в особых условиях и средства направляются на приоритетные направления развития. Тем не менее я рад тому, что удалось найти ряд решений по поддержке детских команд, - рассказал он. - Такая слаженная работа, о чем вы, Дмитрий Игоревич, всегда говорили, важна. Уверен, что мы, как и прежде, будем работать единой командой".

Дмитрий Азаров отметил, что интерес и цель совместной работы у всех парламентских партий - процветание родной страны, Самарской земли и жителей региона. "Рассчитываю, что такая совместная работа будет продолжена", - выразил уверенность губернатор.

Михаил Маряхин, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", рассказал, что его избирательная кампания была выстроена не на критике органов власти, а на принципах прямого диалога с жителями региона. "Была создана прямая телефонная линия, звонили жители Самарской области, присылали свои сообщения. Есть вопросы, которые требуют внимания губернатора, - добавил он. - В частности, это касается повышения доходов граждан, решения проблем в сфере ЖКХ, в том числе по ускоренной замене лифтового оборудования. По каждому направлению у нас есть предложения. Готовы представить ряд законопроектов для совместной отработки".

Первый опыт в избирательной кампании получил кандидат на должность губернатора от партии "Новые люди" Сергей Пухаев. Он поздравил Дмитрия Азарова с убедительной победой на выборах высшего должностного лица региона. "Хочу пожелать вам и дальше работать на благо нашей Самарской области. Вы - хороший губернатор. Ваши усилия очень заметны - область стала лучше, она активными темпами развивается, несмотря на все сложности, несмотря на новые задачи в рамках проведения специальной военной операции. Я понимаю, и мы все видим, что критиков много. Однако я и моя семья вас поддерживаем и рады, что вы - наш губернатор. Вы можете всегда рассчитывать на нас, на нашу поддержку. Надеюсь, что вы и дальше приложите усилия для развития нашего региона", - обратился он к губернатору.

Руководитель региона выразил уверенность в том, что партия в процессе своей деятельности, работы с общественными организациями и объединениями, жителями области наберется опыта и укрепится, став общественной силой, на которую можно будет опереться в работе. "Все в этом заинтересованы. На одной ноге, как говорится, стоять сложнее. Поэтому чем больше будет точек опоры, тем эффективнее можно двигаться вперед", - заметил губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что все достижения региона по ключевым направлениям были достигнуты благодаря именно командной работе, нацеленной на результат. "Если есть у нас общее понимание, что мы должны созидать, тогда будет результат. Конечно, не без споров, но в них рождается истина. Я всегда готов к дискуссии и открыт к предложениям, никогда их не отвергал. И это задает условия, когда мы взвешенно, продуманно, сбалансированно определяем приоритеты, - подчеркнул губернатор. - Сейчас главный приоритет - "все для фронта, все для Победы", победа в СВО. Если этого не будет, то все остальное не будет иметь значения. Понятно, что в хозяйственной сфере приоритетов много. И этот баланс, эта гармония принимаемых решений достигается во взаимодействии со всеми партиями, общественными структурами. Уверен, мы вместе и в будущем сможем создавать условия для того, чтобы люди развивались, самореализовывались, чтобы с каждым годом были чуть счастливее, увереннее в своих силах".