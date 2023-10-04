В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

В среду утром, 4 октября, местами по Самарской области ожидается сильный туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

В ГИБДД напомнили автомобилистам о безопасности во время тумана и проявлении максимальной бдительности.

"Необходимо включить ближний свет фар и увеличить дистанцию до других машин. Кроме того, не рекомендуется совершать резкие перестроения или торможения. Во время тумана самый опасный маневр - обгон. Пешеходам рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы. Обязательно соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в положенных местах, убедившись, что водители видят и пропускают", - отмечается в сообщении ГИБДД.