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"Вы создаете будущее России": губернатор поздравил с Днем учителя педагогов Самарской области

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил преподавателей и педагогов с профессиональным праздником - Днем учителя.

Уважаемые работники и ветераны системы образования Самарской области! Примите мои самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем учителя, - обратился глава региона. - Вы избрали делом своей жизни одну из самых трудных, уважаемых, востребованных в обществе профессий. Чтобы учить и воспитывать детей, необходимы особые качества — глубокие знания, широкий кругозор, душевная щедрость, патриотизм и, конечно, любовь к своим подопечным".

Дмитрий Азаров подчеркнул: миссия учителя особенно важна в сегодняшнем мире, когда Россия подвергается военной, информационной, идеологической агрессии коллективного Запада.

"Сегодня борьба за умы и сердца молодого поколения россиян становится борьбой за само существование России. Не случайно 2023 год объявлен нашим национальным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом педагога и наставника", - отметил губернатор.

"Ваш неустанный труд, работа над собой, потребность постоянно учиться, расти и совершенствоваться в избранной профессии, приверженность традициям российской педагогики — вот та основа, которая позволяет нам достигать высоких результатов, признанных на федеральном уровне, - сказал Дмитрий Азаров. - Конечно, успехи региональной системы образования были бы невозможны без реализации национальных проектов, инициированных главой государства, без тех усилий, которые мы прилагаем для укрепления материально-технической базы наших детских садов, школ, вузов, ссузов.

Дорогие друзья! Прививая своим ученикам любовь к Родине, уважение к отечественной истории, многонациональной культуре, духовно-нравственным устоям, заповеданным нашими предками, вы создаете будущее России, которую все мы хотели бы видеть свободной, суверенной, процветающей державой. Благодарю вас за кропотливый, требующий огромного упорства и терпения труд, за верность своему долгу и призванию.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на вашем благородном поприще!".

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