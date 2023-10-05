Андрей Кислов: Диалог парламентариев России и Аргентины раскрывает новые возможности для взаимодействия двух стран

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области, член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов в рамках парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" провел рабочую встречу с участниками аргентинской делегации, куда вошли депутаты Мара Брауэр, Елена Коррегидо, Джулия Перье, а также представители посольства Республики Аргентина в Российской Федерации.
В ходе встречи была отмечена необходимость интенсификации межпарламентских контактов, укрепления партнерских и взаимовыгодных отношений между регионами Российской Федерации и Аргентинской Республики.
Парламентарии проинформировали Андрея Кислова о подготовке к выборам президента и парламента страны, которые назначены на 22 октября. Кроме того, аргентинской стороной подчеркнут теплый прием, который был им оказан со стороны Федерального Собрания Российской Федерации при подготовке и проведении конференции в Москве. Была высказана заинтересованность в ежегодном обмене опытом в данном формате.
Аргентинский депутат Елена Коррегидо подчеркнула - их делегация поражена тем, как прекрасно выглядит Москва. "К сожалению, средства массовой информации, в том числе те, которые вещают в нашем регионе, представляют совсем другую Россию, показывая вашу страну исключительно в негативном свете. И нам, и вам необходимо работать над этим, справляться с этой однобокой позицией", - отметила она.
Андрей Кислов выразил уверенность, что прямой диалог между парламентариями России и Аргентины раскрывает новые возможности для развития двустороннего сотрудничества и его углубления за счет новых сфер взаимодействия.
Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайн посетил Самару, где встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Предметом обсуждения стали возможности расширения двустороннего сотрудничества.
Глава региона обозначил перспективные для сотрудничества направления Самарской области: это разработки в сфере новейших технологий, аэрокосмических технологий, беспилотной авиации, двигателестроения, производство сельхозтехники. Также перспективы имеет и сотрудничество в сфере поставок топлива, продукции химии, нефтехимии, машиностроения, отметил глава региона.
Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" - первое масштабное парламентское мероприятие, призванное укрепить взаимодействие между законодательными органами Российской Федерации и стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В конференции участвовали парламентарии из государств Латинской Америки, Карибского бассейна и России, представители международных парламентских организаций, российские и латиноамериканские эксперты, общественные деятели, представители государственных органов власти и дипломатического корпуса. Основная тема конференции - "Россия и Латинская Америка: сотрудничество во благо справедливого мира для всех". На конференции обсуждали взаимодействие российских и латиноамериканских законодателей по широкому кругу вопросов. Основное внимание было сосредоточено на теме расширения экономических и гуманитарных связей, развития взаимовыгодного равноправного партнерства между нашими странами в парламентском измерении. В рамках конференции прошли дискуссии в форматах круглых столов и пленарное заседание.