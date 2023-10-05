Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области

В четверг, 5 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, легендой советского и российского спорта, президентом Общероссийской общественной организации "Федерация лыжных гонок России" Еленой Вяльбе.

Стороны обсудили вопросы развития спорта и соответствующей инфраструктуры в регионе, обменялись мнениями и идеями для дальнейшей проработки.

"Лыжные гонки являются самым популярным видом спорта. На лыжи встают все в нашей стране. Для нас очень важно, чтобы этот по-настоящему доступный, народный вид спорта развивался на территории Самарской области, - подчеркнул губернатор. - Хочу поблагодарить, что вы сегодня работаете у нас. Уверен, что с вашей помощью, благодаря вашим советам, подсказкам мы сможем дать новый импульс развитию любимого вида спорта в регионе".

Глава Федерации лыжных гонок России поблагодарила губернатора Самарской области за уделенное время и выступила с предложением: "Регион немаленький, поэтому у меня будет огромная просьба - если есть возможность, организовать еще одно место, где люди могли бы тренироваться не только зимой, но и летом. Нужна еще одна лыжероллерная трасса. Есть "Чайка", все хорошо, мы общими усилиями все шероховатости исправим, я даже не сомневаюсь. Еще одна лыжероллерная трасса, я думаю, была бы большим подспорьем. Возможно, где-то рядом с Тольятти, возможно, в самом Тольятти".

Глава региона отметил, что за последние годы, начиная с 2000-х, люди начали обращать особое внимание к своему здоровью и систематически заниматься спортом. Это способствует и развития инфраструктура. Напомним, за последние годы в Самарской области было открыто 8 ледовых арен, 7 стадионов и футбольных полей, 22 спорткомплекса и 124 площадки. Появилась лыжероллерная трасса.

"Разговоры о ее необходимости были на протяжении 30 лет. Мы сделали. Да, знаю, там есть что поправить, потому что для нас это первый опыт. Посоветуете нам, и мы обязательно это учтем", - отметил Дмитрий Азаров. Он поручил руководству министерства спорта региона рассмотреть возможность создания лыжероллерной трассы и в Тольятти.

"В этом году совместно с АВТОВАЗом, спасибо руководителю Максиму Юрьевичу Соколову, привели в порядок спортивный комплекс "Лада Парк" в Тольятти, мы можем рассмотреть возможность размещения там и лыжероллерной трассы. Это место популярное, летом туда приходят люди на пробежки, приезжают зимой покататься на лыжах. Город - спортивный. Также рассмотрим и другие предложения", - поставил задачу руководитель области.

Елена Вяльбе также отметила, что лыжным спортом в Самарской области занимается много детей, они регулярно участвуют в федеральных соревнованиях.

Президент Федерации лыжных гонок России и глава региона обсудили необходимость усилить работу в муниципальных районах по подготовке лыжни в зимнее время года. Легендарная чемпионка отметила, что создание такой инфраструктуры не очень затратно, но позволяет серьезно поднять интерес детей и подростков к лыжному спорту, а впоследствии - и воспитать своих чемпионов среди сельской молодежи.

Дмитрий Азаров заверил, что все предложения взяты в работу, соответствующие задачи будут поставлены муниципалитетам. "Действительно, лыжи - это массовый вид спорта. Каждый школьник и абсолютное большинство студентов встают на лыжи. Кроме того, огромное количество жителей региона выходят на прогулки в выходные дни. У нас традиционно зимой люди ходят через Волгу. В детстве вместе с отцом вставали на лыжи и через реку переходили на другую сторону прогуляться на свежем воздухе, - рассказала Дмитрий Азаров. - С учетом всенародной любви к лыжам, популяризация этого вида спорта очень важна".

Дмитрий Азаров поблагодарил Елену Вяльбе за возможность приехать в регион и поздравил тренера и наставника молодежи, кандидата педагогических наук с Днем учителя. Отдельно губернатор поблагодарил руководителя федерации за ее гражданскую позицию.

"Вне всякого сомнения, патриотический настрой очень важен, он вызывает колоссальное уважение, вам за это отдельное спасибо. К вашему слову прислушиваются и на вас равняются", - отметил глава региона. "Я люблю свою Родину и абсолютно не стесняюсь этого", - заверила Елена Вяльбе.