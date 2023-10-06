Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами от региона вопросы развития Самарской области

В пятницу, 6 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ и сенаторами Российской Федерации от Самарской области. Встреча с представителями парламента состоялась во время региональной недели.
Перед областным правительством стоит ряд задач, для решения которых необходимо содействие представителей региона в федеральных органах власти. Дмитрий Азаров обозначил две основных темы для совместного обсуждения, касающиеся крупных проектов области и решения запросов граждан, поступающих депутатам и сенаторам.
"Началась активная фаза работы над бюджетом страны. Дмитрий Юрьевич Богданов сегодня расскажет об основных направлениях, где нужна ваша помощь при формировании бюджета, чтобы интересы Самарской области были учтены и защищены, — обратился глава региона к парламентариям. — Идет финализация программ по нацпроектам, и мы на этапе формирования уже новых проектов. 2024 год в этом смысле ключевой, нам нужно объединить усилия и, конечно, добиться максимального результата для Самарской области, для жителей, для избирателей".
Информацию о потребностях Самарской области в привлечении средств федерального бюджета представил врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Здесь речь шла о нескольких направлениях. Это, в частности, сфера образования — капитальный ремонт школ, заявка на который содержит более 100 объектов и подразумевает не только обновление непосредственно зданий, но и оснащение оборудованием, подготовку и повышение квалификации учителей. По части объектов уже есть предварительное одобрение.
Также обсуждался капремонт объектов здравоохранения, реконструкция здания Самарского театра юного зрителя "СамАрт" (третий пусковой комплекс), 2 и 3 этапы реконструкции набережной Автозаводского района Тольятти, которая является не только зоной отдыха, но и гидротехническим сооружением, препятствующим негативному воздействию вод Куйбышевского водохранилища на береговую полосу.
Второй вопрос касался отработки обращений граждан, которые поступают в адрес депутатов, сенаторов. Глава региона подчеркнул, что региональное правительство готово к взаимодействию.
"Коллеги, готовы, естественно, взять на совместную отработку эти вопросы. И если будет необходимость еще по каким-то вопросам — мы тоже на это время найдем", — заверил Дмитрий Азаров.
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