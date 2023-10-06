Приволжский региональный центр "Ингосстраха" подводит итоги первого полугодия

За первое полугодие 2023 года сборы Приволжского регионального центра "Ингосстраха" выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший прирост премии отмечен в розничном бизнесе — +21% по сравнению с 2022 годом. Больше всего сборов в розничном бизнесе принесли такие сегменты, как ипотечное страхование (+37%), ОСАГО (+22%) и каско (+10%).

Выплаты филиалов Приволжского регионального центра по сравнению с прошлым годом выросли на 19%. Наибольшие выплаты были по ОСАГО: за 6 месяцев 2023 года выплаты в этом сегменте выросли на 40%.

Также региональный центр в первом полугодии продолжил свое расширение. Так, в Республике Татарстан был открыт операционный офис, благодаря которому присутствие компании в регионе усилилось. В планах — открытие еще нескольких дополнительных офисов в региональном центре.

"Приволжский региональный центр за первое полугодие 2023 года показал хорошую динамику, продемонстрировав рост как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. Наибольшее увеличение премий было достигнуто в страховании клиентов от несчастных случаев, страховании имущества, а также в ОСАГО. Уверен, что и во втором полугодии мы покажем отличные результаты", — отметил Алексей Рыжов, директор Приволжского регионального центра "Ингосстраха".

Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра входят филиалы в Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия.