На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"

В пятницу, 6 октября, в Самарском театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича впервые в стране на сцене было показано полномасштабное воплощение оперы Сергея Слонимского "Мастер и Маргарита". Премьера прошла с аншлагом. По окончании спектакля коллектив театра, постановочную команду поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Опера "Мастер и Маргарита" целиком в России никогда не ставилась. Сразу же после первого исполнения в 1972 году она была запрещена. Позднее опера несколько раз исполнялась за рубежом, звучала в концертном варианте в Москве в 1989 году. В 2012 году, спустя 40 лет со дня премьеры, в Михайловском театре в концертном варианте был исполнен первый акт из оперы.
Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским. Режиссером спектакля в самарском театре выступил народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров. В постановке задействована почти вся труппа театра.
После спектакля губернатор Дмитрий Азаров поздравил артистов и весь творческий коллектив с успешным премьерным показом оперы.
"По-моему, это потрясающе, шедеврально, это успех, триумф! Я уверен, что постановка просто обречена на долгую сценическую жизнь. Хотя, когда мы говорим о "Мастере и Маргарите", ни в чем уверенным быть нельзя. Но в чем я точно уверен — в том, что пройдут годы, а вы будете гордиться тем, что стали участниками этого замечательного события в культурной жизни страны. Поздравляю вас!" — обратился губернатор.
Постановка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора Сергея Слонимского. Он первый музыкально интерпретировал сюжет этого романа Михаила Булгакова. Опера "Мастер и Маргарита" стала пятым произведением композитора, которое поставили на самарской сцене.
На премьере в театре оперы и балета присутствовала вдова композитора Раиса Слонимская. Она поблагодарила всех, благодаря кому стала возможна эта уникальная постановка в Самаре.
"Премьера "Мастера и Маргариты" — особый день для меня, знаю, что Сергей Михайлович со мной. Я счастлива и не могу сдержать своих чувств и эмоций. Я действительно не один раз плакала, это были слезы радости, счастья", — поделилась Раиса Слонимская.
Режиссер-постановщик Юрий Александров отметил, что уже 40 лет сотрудничает с Самарским академическим театром оперы и балета.
"Здесь замечательные актеры, молодые ребята. Я очень люблю этот театр, всегда здесь были талантливые люди. Конечно, они были озадачены, ведь эта постановка — вещь экспериментальная. То есть здесь не чистая опера, это драматический спектакль с музыкой, поэтому они должны были научиться разговаривать в пении. Конечно, мне интересна была эта тема, такого материала больше я не знаю. Тут много философских рассуждений, очень хотелось, чтобы это было донесено, чтобы это было осмысленно", — рассказал он.
По словам доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Московской консерватории Елены Долинской, которая также в числе зрителей присутствовала на премьере, умение работать в разных стилях — характерная черта Сергея Слонимского как современного художника.
"Эта опера отличается многим. Здесь нет традиционного для оперы гигантского оркестра. Он особый: каждый инструмент — это голос, который как бы следует за своим героем. Это большая особенность", — рассказала она.
Елена Долинская подчеркнула высокий зрительский интерес к спектаклю: "То желание прийти смотреть, ажиотаж попасть на современную оперу говорит о высоком качестве вашего театра, который принял на себя эту очень непростую работу".
Премьерные показы также пройдут 7 и 8 октября. Еще два спектакля состоятся 6 и 7 декабря.
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