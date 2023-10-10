Самарская область стала обладателем Гран-при выставки "Золотая осень-2023"

Самарская область приняла участие XXV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023", которая прошла на базе Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. Региональная экспозиция ежегодно получает высокую оценку на федеральном уровне, и этот год не стал исключением. Самарская область удостоена главной награды - Гран-при выставки.
Во время выставки состоялся ряд отраслевых конкурсов, участниками которых стали несколько муниципальных районов региона, предприятия сельхозмашиностроения, учреждения образования и организации АПК. Результатом участия стали 12 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей, а также Приз крестьянских симпатий, который получил самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-3". Эффективная реализация мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" принесла Самарской области восемь медалей.
Ежегодная выставка "Золотая осень" традиционно приурочена к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. "В последние годы благодаря усилиям аграриев, поддержке государства, национальным проектам, реализуемым по инициативе президента Владимира Владимировича Путина АПК Самарской области достиг значительных результатов в сфере обеспечения продовольственной безопасности губернии", - отметил глава региона Дмитрий Азаров. Региональная экспозиция на выставке представила результаты развития сельскохозяйственного сектора губернии.
Среди участников-представителей региона - ООО "Компания "Био-Тон". В прошлом году здесь был реализован масштабный инвестиционный проект по производству различных видов семян сельскохозяйственных культур мощностью 86 тыс. тонн в год. Новое производство полностью автоматизировано. В числе выпускаемой продукции - семена озимой пшеницы, ячменя, яровой твердой и мягкой пшеницы, нута, гороха, сои, подсолнечника и горчицы.
Также свои успехи в собственной селекционной работе и развитии мелиорации представило еще одно растениеводческое предприятие Самарской области - ООО "Сев-07". Напомним, предприятием реализован крупнейший в РФ проект по запуску участка оросительной системы площадью 2,7 тыс. га. А в прошлом году в госреестр внесен первый в Поволжье сорт озимой твердой пшеницы "Кошелевская", разработанный производственниками во взаимодействии с наукой.
На стенде Самарской области ООО "Регион" представило линейку своей продукции - компания производит пластиковые емкости, транспортные установки типа "Кассета", мобильные и стационарные растворные узлы, системы хранения, а также мобильных пожарных установок - современное решение для ликвидации возгораний в полевых условиях.
Изюминкой регионального стенда стали макеты сельскохозяйственной техники и агрегатов от самарских производителей. Например, "Туманы" производства самарского завода ООО "Пегас-Агро". Особое внимание у гостей выставки вызвали модели агродронов, производство которых в скором времени планируют начать на территории Тольятти.
Официальную делегацию Самарского региона возглавила врио заместителя председателя правительства Наталья Катина. При ее участии состоялось подписание соглашения о взаимодействии и укреплении деловых связей между органами управления АПК Приволжского федерального округа. Документ предполагает сотрудничество и обмен информацией в сфере нормативно-правового регулирования, повышения эффективности финансовых механизмов поддержки отрасли, привлекательности сельской местности, развития производственной базы и оптимизации использования земель сельхозназначения.
Деловая программа выставки была наполнена широким спектром семинаров и круглых столов, охватывающих все отрасли и актуальные вопросы развития российского сельскохозяйственного сектора. Важнейшим ее мероприятием стало пленарное заседание "Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование", которое открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Обращаясь к участникам заседания, он отметил: "Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты - это в первую очередь заслуга людей, которые работают в этой сфере".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами