Самарская область стала обладателем Гран-при выставки "Золотая осень-2023"

Самарская область приняла участие XXV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2023", которая прошла на базе Тимирязевской сельхозакадемии в Москве. Региональная экспозиция ежегодно получает высокую оценку на федеральном уровне, и этот год не стал исключением. Самарская область удостоена главной награды - Гран-при выставки.

Во время выставки состоялся ряд отраслевых конкурсов, участниками которых стали несколько муниципальных районов региона, предприятия сельхозмашиностроения, учреждения образования и организации АПК. Результатом участия стали 12 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей, а также Приз крестьянских симпатий, который получил самоходный опрыскиватель-разбрасыватель "Туман-3". Эффективная реализация мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" принесла Самарской области восемь медалей.

Ежегодная выставка "Золотая осень" традиционно приурочена к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. "В последние годы благодаря усилиям аграриев, поддержке государства, национальным проектам, реализуемым по инициативе президента Владимира Владимировича Путина АПК Самарской области достиг значительных результатов в сфере обеспечения продовольственной безопасности губернии", - отметил глава региона Дмитрий Азаров. Региональная экспозиция на выставке представила результаты развития сельскохозяйственного сектора губернии.

Среди участников-представителей региона - ООО "Компания "Био-Тон". В прошлом году здесь был реализован масштабный инвестиционный проект по производству различных видов семян сельскохозяйственных культур мощностью 86 тыс. тонн в год. Новое производство полностью автоматизировано. В числе выпускаемой продукции - семена озимой пшеницы, ячменя, яровой твердой и мягкой пшеницы, нута, гороха, сои, подсолнечника и горчицы.

Также свои успехи в собственной селекционной работе и развитии мелиорации представило еще одно растениеводческое предприятие Самарской области - ООО "Сев-07". Напомним, предприятием реализован крупнейший в РФ проект по запуску участка оросительной системы площадью 2,7 тыс. га. А в прошлом году в госреестр внесен первый в Поволжье сорт озимой твердой пшеницы "Кошелевская", разработанный производственниками во взаимодействии с наукой.

На стенде Самарской области ООО "Регион" представило линейку своей продукции - компания производит пластиковые емкости, транспортные установки типа "Кассета", мобильные и стационарные растворные узлы, системы хранения, а также мобильных пожарных установок - современное решение для ликвидации возгораний в полевых условиях.

Изюминкой регионального стенда стали макеты сельскохозяйственной техники и агрегатов от самарских производителей. Например, "Туманы" производства самарского завода ООО "Пегас-Агро". Особое внимание у гостей выставки вызвали модели агродронов, производство которых в скором времени планируют начать на территории Тольятти.

Официальную делегацию Самарского региона возглавила врио заместителя председателя правительства Наталья Катина. При ее участии состоялось подписание соглашения о взаимодействии и укреплении деловых связей между органами управления АПК Приволжского федерального округа. Документ предполагает сотрудничество и обмен информацией в сфере нормативно-правового регулирования, повышения эффективности финансовых механизмов поддержки отрасли, привлекательности сельской местности, развития производственной базы и оптимизации использования земель сельхозназначения.

Деловая программа выставки была наполнена широким спектром семинаров и круглых столов, охватывающих все отрасли и актуальные вопросы развития российского сельскохозяйственного сектора. Важнейшим ее мероприятием стало пленарное заседание "Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование", которое открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Обращаясь к участникам заседания, он отметил: "Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты - это в первую очередь заслуга людей, которые работают в этой сфере".